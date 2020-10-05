Yeni Delhi'de hava kirliliğiyle mücadele kampanyası başlatıldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Yeni Delhi'de hava kirliliğiyle mücadele kampanyası başlatıldı

05.10.2020 16:13 | Son Güncelleme: 05.10.2020 16:13
Yeni Delhi'de hava kirliliğiyle mücadele kampanyası başlatıldı

YENİ Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de hava kirliliğiyle mücadele amacıyla kampanya hazırlandı.

YENİ Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de hava kirliliğiyle mücadele amacıyla kampanya hazırlandı.

Delhi Eyalet Başbakanı Arvind Kejriwal, başkentte kentin zehirli sisle kaplı olduğu kış ayları öncesinde hava kirliliğiyle mücadele kampanyası başlattıklarını duyurdu.

Kejriwal, bu kapsamda tarımsal faaliyetler için yakılan anızların oluşturduğu kirlilikle birlikte kenti etkisi altına alan zehirli puslarla da mücadele edeceklerini belirtti.

Hava kirliliğiyle mücadele kampanyası kapsamında mobil uygulama hizmetinin devreye sokulacağını vurgulayan Kejriwal, halkın da bu yolla şikayet bildirimi yaparak bu girişime destek olabileceğini kaydetti.

Kejriwal, hava kirliliğinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını açısından ciddi tehditler oluşturabildiğine dikkati çekti.

Uzmanlar, Yeni Delhi'deki yüksek hava kirliliği seviyelerinin halkı kovid-19'a karşı savunmasız bırakabileceği uyarısında bulundu.

Ülkede, hava kirliliğine bağlı hastalıklar nedeniyle her yıl bir milyondan fazla kişinin hayatını kaybettiği tahmin ediliyor.

Hava kirliliğinin rekor seviyelere ulaştığı başkentte Kasım 2019'da kirlilik nedeniyle eğitime ara verilmiş, hava yolu ulaşımı da olumsuz etkilenmişti.

Yeni Delhi'de 285 bin 103 kişide Kovid-19'a rastlanırken salgına bağlı 5 bin 510 ölüm gerçekleşti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nuri Aydın

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Meral Akşener Berat Albayrak Erkan Kandemir Bekir Pakdemirli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Şehrazat Ezgi Mola Ercan Kesal Melisa Aslı Pamuk
Spor Samatta Erol Bulut Gökhan Töre Ahmet Ağaoğlu Steven Gerrard
Daha Fazla Rusya Beşiktaş Azerbaycan Ermenistan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Yeni Delhi'de hava kirliliğiyle mücadele kampanyası başlatıldı - Delhi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.10.2020 16:16:27. #1.15#
title