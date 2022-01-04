Yeni Delhi'de hafta sonu sokağa çıkma yasağı getirildi - Haberler
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Yeni Delhi'de hafta sonu sokağa çıkma yasağı getirildi

Yeni Delhi'de hafta sonu sokağa çıkma yasağı getirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de hafta sonu sokağa çıkma yasağı getirilirken, devlet memurlarının da evden çalışması istenecek.

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de hafta sonu sokağa çıkma yasağı getirilirken, devlet memurlarının da evden çalışması istenecek.

Hindistan'da artan Covid-19 vakaları nedeniyle alınan önlemler artırılıyor. Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de 29 Aralık'ta Kademeli Müdahale Eylem Planı (GRAP) kapsamında alınan önlemlere bir yenisi daha eklendi. Yeni Delhi'de toplanan Delhi Afet Yönetim Otoritesi'nin (DDMA) bugün yaptığı açıklamada Covid-19 vakalarının artması nedeniyle hafta sonu sokağa çıkma yasağı getirildiği bildirilirken, devlet memurlarının da evden çalışmaları istenecek. Bugün alınan yeni önlemlerle birlikte özel çalışma ofislerinin ise kapasitesi yüzde 50 oranına indirilirken temel hizmetler bölümündeki çalışanlar haricinde devlet memurlarının evden çalışmaları istenecek. Alınan yeni önlemlerin aksine, 29 Aralık'tan bu yana yürürlükte olan metro, tren ve otobüs gibi toplu taşıma araçlarındaki kapasitenin yüzde 50 oranında düşürülmesi kararı, duraklarda yaşanan yoğunluk nedeniyle iptal edildi.

Yeni Delhi'de halen yürürlükte olan sinema ve spor salonlarının kapatılması ve yerel saatle 22.00- 05.00 arasında sokağa çıkma yasağı önlemleri devam etmektedir.

(İHA)

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