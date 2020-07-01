Yeni Dede Efendiler, Itriler ve Meragiler yetiştirecek eğitim işbirliği protokolü imzalandı
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Yeni Dede Efendiler, Itriler ve Meragiler yetiştirecek eğitim işbirliği protokolü imzalandı

MİLLİ Eğitim Bakanlığı (MEB), Kültür ve Turizm Bakanlığı ile 3 üniversite arasında yeni Dede Efendiler, Itriler ve Meragiler yetiştirilmesini sağlayacak eğitim işbirliği protokolü imzalandı.

Yeni Dede Efendiler, Itriler ve Meragiler yetiştirecek eğitim işbirliği protokolü imzalandı
01.07.2020 13:19 | Son Güncelleme: 01.07.2020 13:23

MİLLİ Eğitim Bakanlığı (MEB), Kültür ve Turizm Bakanlığı ile 3 üniversite arasında yeni Dede Efendiler, Itriler ve Meragiler yetiştirilmesini sağlayacak eğitim işbirliği protokolü imzalandı.

İki bakanlık ile İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi ve Marmara Üniversitesi arasındaki işbirliği protokolü için Milli Eğitim Bakanlığı'nda imza töreni düzenlendi. Törende konuşan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Bu işbirliği güzel sanatlar alanının ihtiyaç duyduğu sanatsal ve estetik değerlerimizle şekillenen sanat üretiminde, farklı disiplinleri bir arada kullanma imkanı getiren, teoriyi ve pratiği altyapıya uygun bir şekilde geliştirme fırsatı veren ve bu şekilde yetişebilen öğrencilerin eğitim görmesi anlamında gerçekten çok değerli bir fırsat" dedi.

'EĞİTİMİN KALİTESİNİN ARTMASINI HEDEFLİYORUZ'Bakan Selçuk, işbirliği protokolü kapsamında seçilen 3 güzel sanatlar lisesinde yürütülecek faaliyetlere ilişkin "Öğretim programını güzel sanatlar alanının ihtiyaçları doğrultusunda yeniden düzenlemeyi planlıyoruz ve okullarda bu düzenlemeye dayalı programın uygulanmasını ve eğitimin kalitesinin artmasını hedefliyoruz. Müzik alanı öğretmenlerine yönelik yüz yüze ve uzaktan hizmet içi eğitim faaliyetleri planlamak ve bu doğrultuda da öğretmen eğitimi konusunda birtakım çalışmalar yapmak hedefleniyor. Öğrencilerinin ve öğretmenlerinin üniversitedeki ilgili bölüm ve fiziki mekanlardan faydalanması da alınan bu eğitimin kalitesini artırmak için gerçekten büyük bir fırsat. Öğrencilerimizi ve üniversite öğrencilerinin proje grubu oluşturması, birlikte proje hazırlamaları ve bu projelerle bilgi ve beceri paylaşımında bulunmaları da lise öğrencileri için inanılmaz bir katma değer oluşturacaktır" diye konuştu.'ÜNİVERSİTE SON SINIF ÖĞRENCİLERİ, LİSLERDE UYGULAMA YAPACAK'Üniversite öğretim görevlilerinin protokol kapsamına alınan okullarda görevlendirileceğini ve böylece gençlerin usta ellerde yetişmesine imkan sağlanacağını ifade eden Selçuk, "Bu okullarda müzik aletleri yapımı, müzik eğitimi sınıfı kurulmasına destek verilmesi için de çalışmalar yürütülecek. Üniversite son sınıfta okuyan öğrencilerin öğretmenlik uygulaması dersini protokol kapsamındaki bu okullarda yapması suretiyle öğretmen adayı olan öğrencilerimizi de biraz sahaya yaklaştırmayı da hedefliyoruz. Bu işbirliğinin ülkemiz sanatı adına çok önemli bir adım olduğunu dair inancımı tekrar vurgulamak isterim" dedi.BAKAN ERSOY: EYLÜL'DE YENİ BİR PROJEYİ AÇIKLAYACAĞIZKültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ise güzel sanatların algıyı ne kadar değiştirebildiği kavramanın önemine işaret ederken, "Güzel sanatlar çok farklı perspektiflerde değiştirip dönüştürerek insan algısının gelişimini sağlar. Algımızı geliştiren her şeyin bireyselden toplumsal olana büyük bir paydası vardır. Bugün inşallah hem Milli Eğitim Bakanlığımızla hem çok değerli üniversitelerimizle eğitim ordusuna böyle yeni bireylerin yetişmesinde ciddi bir adım atacağız. Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak bu çalışmaya fayda sunmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. İş tecrübesini ve deneyimini eğitim hayatı boyunca ne denli fazla ve doğru tarzda sağlarsanız gençlerimizin hayata atıldıklarında mesleklerinde o denli başarılı ve uzman olmalarını da sağlamış olursunuz. Bu açık bir gerçektir ve sanat için de geçerlidir" ifadelerini kullandı.Ersoy, detaylarını Eylül ayında kamuoyuyla paylaşacakları projeden de bahsederek, "Genç yetenekleri keşfetmek ve uluslararası sanat sahnesinde söz hakkı olacak kuşakları yetiştirmek için sanat alanında eğitim gören gençler ile bakanlığımızın sanatçılarını buluşturmayı planlıyoruz. Eğitim süreçlerinde üstün başarı gösteren gençlerin bakanlığımız bünyesinde sanatçı olmalarını hedeflediğimiz bu projede gençlerimizi tüm imkanlarımızla destekleyeceğiz" diye konuştu.PROTOKOL İMZALANDI

Konuşmaların ardından Bakan Selçuk ve Bakan Ersoy'un yanı sıra İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca, İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak ve Marmara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erol Özvar tarafından iş birliği protokolü imzalandı. Protokol kapsamında Başakşehir İstanbul Teknik Üniversitesi İsmail Dede Efendi Güzel Sanatlar Lisesi, İstanbul Üniversitesi Itri Güzel Sanatlar Lisesi ve Marmara Üniversitesi Abdülkadir Meragi Güzel Sanatlar Lisesi'nde eğitim hizmetlerinin niteliğini artırmak, eğitim programlarının geliştirilmesini ve güncellenmesini sağlamak, alan öğretmen yeterliliklerini artırılmasına katkıda bulunmak, sanatsal ve estetik değerlerimizle şekillenen sanat üretiminde farklı disiplinleri birlikte kullanabilecek, yorumlayabilecek, teorik ve pratik altyapıya uygun yöntem geliştirebilecek özgün sanatsal çalışmalar üretebilen bireyler için taraflar arasında koordinasyonu sağlamak yönünde çalışmalar yapılacak.

Kaynak: DHA

Manşet

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