Yeni Dağcılar Eğitimlere Başladı

İNEGÖL, BURSA (Bültenler) - Çoğunluğu yerel arama kurtarma ekiplerinden oluşan 22 kişilik ekip, Aralık ayında yapılacak yazılı ve teorik eğitimler öncesi eğitimlerini sürdürüyor.

İnegöl Belediye Spor Kulübü Dağcılık Branşında 2021 yılı eğitimleri başladı. Türkiye Dağcılık Federasyonu onayı ile kulüp eğitimleri kapsamında startı verilen dağcılık eğitimlerinin duyurusu Eylül ayında yapılmıştı. Eğitimlerde zorunlu belge olan ilk yardım belgesi olmayanlar için özel kurs tertip edilip belgeler kazandırılırken, sonrasında ise çoğunluğu Yerel Arama Kurtarma ekipleri olan İnegöl İHH ve İNDAK gönüllüleri ile dağcılık tutkunu 22 kişilik ekip 22 saat teorik ve 38 saat uygulama dersi olmak üzere 60 saat Yaz Dağcılık Eğitimine başladı.

Bu eğitim sonunda 12 Aralık Pazar günü Kestel Narlıdere Kaya Tırmanış Bahçesinde Federasyon görevlisi sınav yapıcı gözleminde yapılacak uygulamalı ve yazılı sınava katılacak olan dağcı adayları arasında eğitimi geçenler ile 21 Aralık'ta başlayacak olan Kış Dağcılık Eğitimlerinin startı verilecek. Bu eğitimler de İnegöl Belediye Spor Kulübü tarafından açılacak. Böylece dağ arama kurtarmalarında kış şartlarında eğitimli ekiplerin ve sporcuların artması da hedefleniyor.

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