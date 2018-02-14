Yeni Dacia Duster Satış Fiyatı ve Motor Seçenekleri, Bir Tıkla Satın Alabilirsiniz!

Yeni Dacia Duster Türkiye'de



Yeni Dacia Duster Satış Fiyatı ve Motor Seçenekleri, 1 Mart 2018'den itibaren Satışta! Üstelik Renault Mais, e-ticaret uygulamasını ilk kez Yeni Dacia Duster ile hayata geçiriyor. Bu kapsamda ilk 100 araç online satılacak.

Yeni bir dış görünüme ve devrim niteliğinde bir değişimle yeniden tasarlanmış bir iç mekana sahip olan Yeni Dacia Duster, 1 Mart 2018 tarihinde Türkiye'de satışa sunuluyor. Yeni Duster ile bir ilk gerçekleştiriliyor: e-ticaret ile online satış. Yüz müşteri, Yeni Duster'ı, pazara sunulmadan önce satın alma ayrıcalığına sahip oluyor.

Güçlü karakterini vurgulayan daha belirgin hatlara sahip dış tasarımı ve müşterilerine kalite ile konforu bir arada sunan iç tasarımı ile Yeni Duster'ın, gerçek bir SUV'un konforunu ve off-road becerisini bünyesinde barındıran 4×2 ve 4×4 versiyonları bulunuyor. Yepyeni iç mekan tasarımı ve ergonomik olarak geliştirilmiş sürüş konumu ile Yeni Duster'da yolculuklar daha konforlu hale geliyor. Ayrıca geliştirilmiş ses yalıtımı da iç mekanda algılanan sesleri yarı yarıya azaltıyor.

Yeni Dacia Duster Motor Seçenekleri



Motor seçenekleri arasına yeni 1.2 TCe 125 bg (4×2) benzinli motoru da ekleyen Yeni Duster, Türkiye'de bütün müşterilerinin talebine cevap verebilecek iki benzinli, iki dizel olmak üzere dört motor seçeneği ile satışa sunuluyor. (Benzinli&manuel: 1.6 SCe 115 bg-4×2 & 1.2 TCe 125 bg-4×2/ Dizel manuel&EDC: 1.5 dCi 90 bg- 4×2 ve 1.5 dCi 110 bg EDC-4×2 ve 1.5dCi 110 bg manuel 4×4)

Comfort ve Prestige olmak üzere iki donanım seviyesi ile pazarda yerini alan Duster, yepyeni konfor ve güvenlik ekipmanlarına sahip. Otomatik klima, otomatik yanan farlar, 360° kamera, Eller Serbest Dacia Kart Sistemi, perde hava yastıkları, elektrik takviyeli direksiyon, Kör Nokta Uyarı Sistemi, 4×4 Bilgilendirme Ekranı, bel destek ayarlı yeni koltuklar ve Yokuş İniş Destek Sistemi Duster'da sunulan yenilikler arasında yer alıyor.

Yeni Dacia Duster Lansman Renkleri



Lansman renkleri Atacama turuncu ve bej, Yeni Duster'ın renk skalasına ekleniyor.

Dünyada lanse edildiği 2010 yılından bu yana Duster, dünyada 2 milyon 306 bin 272, Türkiye'de ise 92 bin 637 adet satış gerçekleştirdi. 2017 yılında Türkiye'de gerçekleştirdiği 16 bin 970 adet satış ile beşinci yılda da en çok satılan 4×4 modeli olurken Dacia'ya en çok satılan 4×4 markası ünvanını kazandırdı.

Çekici ve kaliteli otomobilleri en uygun fiyata sunan Dacia, Yeni Duster'ı 70.900 TL'den başlayan fiyatlarla 1 Mart 2018 tarihinden itibaren Türkiye'de satışa sunuyor.

Yeni Duster ile bir ilk: e-ticaret ile online satış. Yüz müşteri, Yeni Duster'ı, pazara sunulmadan önce satın alma ayrıcalığına sahip oluyor.



Renault Mais Genel Müdürü Berk Çağdaş:

"2017 yılı, Dacia için çok başarılı sonuçlar elde ettiğimiz bir yıl oldu. Duster EDC ile otomatik vites pazarına iddialı bir giriş yaptık ve diğer modellerin de olumlu katkısıyla yüzde 5,1 pazar payı elde ettik ve marka sıralamasında iki sıra birden yükselerek 6. sırada yer aldık. Bu performans, pazar payı ve marka sıralaması anlamında iki rekoru ifade ediyor. Dacia'nın amiral gemisi Duster, markaya Türkiye'de son beş yılın 4×4 otomobil lideri ünvanını kazandırdı. Türkiye, elde ettiği satış performansı ile Romanya, Fas ve Cezayir gibi yüksek pazar payına* sahip ülkeleri geride bırakarak Dacia'nın en büyük 5. pazarı olarak konumlanıyor. Dacia markası olarak çekici ve kaliteli otomobilleri en uygun fiyat ile müşterilerimizle buluşturuyoruz. Tamamen yenilenen ve daha modern bir görünüme sahip olan Yeni Duster'ı, yine Türkiye'nin en uygun fiyatlı SUV'u olarak pazara sunuyoruz. Yeni Duster ile 2018 yılında hedef kitlemizi genişletmeyi, pazardaki güçlü konumumuzu koruyarak pazar payımızı artırmayı ve segment liderliğini hedefliyoruz." dedi.

Yenilenen tasarım ve konforlu iç mekan



Duster, yenilenen tasarımı ile daha iddialı bir karakter ve güçlü bir duruş sergiliyor.

Krom radyatör ızgarası, otomobilin en uç köşelerinde yer alan ön farlara kadar uzanarak otomobilin daha geniş görünmesini sağlıyor. Model, üçe bölünmüş LED gündüz farlarını da içeren yeni far imzası ile dikkat çekiyor.Geniş arka kısım ise otomobile ayırt edici bir duruş kazandırıyor. Yeni Duster'da Dacia'nın dört kareden oluşan arka farları otomobilin uç köşelerinde yer alıyor.

Yeni Duster'ın ilk göze çarpan iç mekanında iyileştirilmiş kalite ve yeniden tasarlanmış gösterge paneli oluyor.

Yeni gösterge paneli, SUV dünyasıyla uyumlu olarak daha cömert ölçülere sahip. Orta konsol önünde 74 mm daha yüksek konumlandırılmış MediaNav Multimedya Sistemi, sürücülere pazardaki en kısa görüş mesafelerinden birini sunarak kolay erişim imkanı sağlıyor. Otomatik klima kontrolü için sunulan üç adet klima kumanda düğmesi, gösterge panelinin üstünde yer alan havalandırmaları kontrol ediyor.

Orta konsol paneli, kullanıcı dostu ve modern yeni piyano tuş takımı ile yenilendi. Konumu değiştirilmiş el freni sayesinde yeni orta konsol, mükemmel biçimde konumlandırılmış 4×4 kumandası ile birlikte daha fazla ek saklama alanı yaratıyor.

Zengin motor seçenekleri



Yeni Duster, Türkiye'de müşterisinin tüm taleplerine cevap vermek üzere iki benzinli iki dizel olmak dört farklı motor seçeneği ile satışa sunuluyor. 1.6 SCe 115 bg (4×2) ve ilk kez sunulan 1.2 TCe 125 bg (4×2) benzinli motor manuel versiyonların yanı sıra 1.5 dCi 90 bg (4×2) ve 1.5 dCi 110 bg (4×2 manuel ve EDC & 4×4) dizel motor manuel vites seçeneğine sahip.

Yolda ve arazide daha konforlu bir SUV



Yeni Dacia Duster, yolda ve arazide sürüşü kolaylaştıran yeni sürüş destek sistemleri ve ekipmanlarını bünyesinde barındırıyor.

Duster'da, yeni elektrik takviyeli direksiyon bulunuyor. Direksiyonu döndürmek için gereken gücün yüzde 35 oranında azaltılması, özellikle park etme sırasında kolaylık sağlıyor. Dönüş çapının yüzde 6 oranında azaltılması ile birlikte şehirlerde; yüksek hızlarda ve virajlı yollarda daha hızlı bir direksiyon tepkisi ve gelişmiş manevra kabiliyeti sağlanıyor. Duster, otoyolda daha güvenli bir sürüş için araç hızına göre direksiyon takviyesi oranını değiştiren bir sistem içeriyor. Bu, özellikle arazi koşullarında da sürüşü kolaylaştırıyor.

Yeni Duster, ön, arka ve yanlarda olmak üzere dört kameradan oluşan 360° görüş kamera sistemine sahip. Sistem, sürücünün araç çevresindeki alanı görmesini sağlayarak park etmeyi kolaylaştırıyor. Ön tekerleklerin açısının rahat görülebilmesi için yan aynaların altına yerleştirilmiş kameralar bulunuyor.

Artırılmış güvenlik



Yeni Duster, güvenlik konusunda da göz dolduran standart ekipmanlara sahip. İlk kez standart olarak sunulan yeni perde hava yastıklarının yanı sıra üst donanım seviyesinde opsiyon olarak sunulan Kör Nokta Uyarı Sistemi; hız ayar ve sınırlayıcı, otomatik yanan farlar gibi faydalı sürüş destek sistemleri ise ek güvenlik sağlıyor. Ayrıca güçlendirilmiş şasi; yeni koltuk yapısı, arkadan darbede yüksek koruma sağlayan yeni, daha büyük ve daha kalın ön baş destekleri; ön ve arka yan koltuklar için ön gergili emniyet kemerleri ve I-Size özellikli çocuk koltukları için yeni bir isofix bağlantısı; yolcuların korunmasına yardımcı olacak ekipmanlar ile birlikte sunuluyor.

Yolda ve arazide daha konforlu bir performans sunan Yeni Dacia Duster ; 4×4 versiyonunda Yokuş İniş Destek Sistemi ve 4×4 Bilgilendirme Ekranı gibi yeniliklere sahip. 360° kamera, otomatik klima ve Eller Serbest Dacia Kart Sistemi opsiyon olarak müşerinin beğenisine sunulan ekipmanlar olarak göze çarpıyor.

Comfort standart donanım:



LED dış aydınlatmalar, ESC + HSA, ABS + AFU, 6 adet hava yastığı (ön, yan, perde), hız ayar ve sınırlayıcı, otomatik yanan ön farlar, ön sis farları, HDC (Yalnızca 4×4 versiyonda), elektrik takviyeli direksiyon, stop&start sistemi, 16 inç çelik jantlar

Opsiyon: Dacia MediaNav Multimedya sistemi, 16 inç alüminyum alaşımlı jant, metalik renk

Prestige standart donanım:



Comfort donanım seviyesine ek olarak; elektrikli yan aynalar ve arka camlar, arka park sensörleri, sürücü tarafı kol dayama, deri direksiyon, sürücü bel destek ayarı, yüksekliği ve derinliği ayarlanabilir direksiyon, 16 inç alaşımlı jantlar

Opsiyon: Dacia MediaNav Multimedya sistemi, metalik renk, Tekno paket (MediaNav + geri görüş kamerası), Look paketi, otomatik klima, Vizyo paket (Kör Nokta Uyarı Sistemi + 360°kamera + MediaNav), Eller Serbest Dacia Kart Sistemi

Yeni Duster ile bir ilk: e-ticaret ile online satış



Her geçen gün gelişen teknoloji ile dijital çağın tüm gerekliliklerine; ayak uyduran ve bu alanda lider ve öncü olmayı hedefleyen Renault Mais; e-ticaret uygulamasını ilk kez Yeni Dacia Duster ile hayata geçiriyor.

İlk yüz adet Yeni Duster internet üzerinden satışa sunuluyor. Dacia e-ticaret web sitesini ziyaret ederek araçlarını diledikleri gibi konfigüre etme şansına sahip olan müşteriler; show roomları ziyaret ederek gerçekleştirecekleri test sürüşünün ardından araçlarını satın alabiliyorlar. Proje kapsamında yüz müşteri; Yeni Duster'ı, pazara sunulmadan iki hafta önce özel hediyeler ve toplu teslimat töreni ile satın alma ayrıcalığına sahip oluyor.

Yeni Dacia Duster

http://www.teknotalk.com/yeni-dacia-duster-62225/