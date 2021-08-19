Yeni Cuma Parkı ihaleye hazırlanıyor
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Yeni Cuma Parkı ihaleye hazırlanıyor

Yeni Cuma Parkı ihaleye hazırlanıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kent merkezinin en işlek noktalarından Yeni Cuma Parkı'nda 15 yıl sonra yenileme çalışması gerçekleştirecek olan İzmit Belediyesi ihale hazırlıklarına başladı.

Kent merkezinin en işlek noktalarından Yeni Cuma Parkı'nda 15 yıl sonra yenileme çalışması gerçekleştirecek olan İzmit Belediyesi ihale hazırlıklarına başladı.

İzmit Belediyesi, halkın şehir merkezinde bol yeşili, tarihi dokusu nedeniyle en çok tercih ettiği sosyal alanlardan Yeni Cuma Parkı'nı yenileyecek. Yeni Cuma Parkı'nı daha modern ve kullanışlı sosyal alan haline getirecek olan İzmit Belediyesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan da onay alan proje için ihale hazırlıklarına başladı. İzmit Belediyesi planlanan projenin fizibilite çalışmaları sırasında; engelli kullanım alanları, meydan algısı ve odak, küptaş döşeme kaplaması, giriş çıkış bağlantıları ve bitkilendirme sorunları tespit etmişti. Yeşil alanların arttırıldığı ve sert zeminler daha kullanışlı hale getirildiği proje, son detay rötuşların ardından ihaleye çıkacak.

Engelliler için kolaylık

İzmit Belediyesi, yenileme projesi çerçevesinde engelli vatandaşların kullanımına uygun yürüyüş rampaları yapacak. Basamak sayıları da asgariye indirilerek, engellilerin kesintisiz ulaşım, engelsiz erişim sağlayabileceği, keyifle dolaşıp vakit geçirebileceği alan haline dönüştürecek. Peyzajı da yenilenecek olan Yeni Cuma'da uzun ömürlü, alanın toprağına uygun, dört mevsimlik bitkiler tercih edilerek halkın oksijen kaynağı arttırılacak.

Vatandaşların tekerlekli sandalye, bebek arabası, topuklu ayakkabı ve bisikletle rahat seyahat edilmeleri açısından Yeni Cuma Parkı'nda uzun ömürlü ve daha kullanışlı malzemeler tercih ediliyor. - KOCAELİ

Yeni Cuma Parkı ihaleye hazırlanıyor
Yeni Cuma Parkı ihaleye hazırlanıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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