Yeni Covid-19 Belirtileri Tespit Edildi Emory Üniversitesi tarafından yapılan açıklamaya göre Covid-19 ile enfekte olan kişiler bilinen semptomlardan daha farklı semptomlar gösterebiliyor.

Emory Üniversitesi tarafından yapılan açıklamaya göre Covid-19 ile enfekte olan kişiler bilinen semptomlardan daha farklı semptomlar gösterebiliyor. Uzmanlar yeni Covid-19 belirtileri tespit ettiklerini vurgulayarak söz konusu semptomlar hakkında açıklama yaptı.

Yeni Covid-19 Belirtileri Neler?

Covid-19 ile enfekte olan kişilerin önemli bir kısmı hastalık sürecini asemptomatik olarak geçirse de semptom gösterenlerde belirtiler ateş, öksürük ve nefes darlığı olarak öne çıkıyor. Buna karşın ileri yaş grubu bunlardan daha farklı belirtiler gösteriyor olabilir.

Emory Üniversitesi Geriatri ve Gerontoloji Bölüm Başkanı Dr. Camille Vaughan yaptığı açıklama sırasında "Bu semptomlar yerine yaşlılar daha farklı davranıyorlar. Covid-19 tespit edilenler kendilerinde değilmiş gibi davranıyorlar. Normalden daha fazla uyuyor olabilirler ya da yemek yemeyi bırakıyor olabilirler. Kafaları karışmış ve etrafta olup bitenlerle ilgilerini yitiriyorlar." ifadelerini kullandı.

Yani ileri yaş grubunda yer alan vakalarda ani başlayan daha fazla uyku isteği, ani iştah eksikliği ya da ani ilgi kesilmesi durumları söz konusu olabilir. Peki siz bu açıklama hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın.