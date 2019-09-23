Yeni Çorumspor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını tamamladı

23.09.2019 16:38

TFF 2. Lig takımlarından Yeni Çorumspor, Ziraat Türkiye Kupası'nın 3. turunda yarın Kasımpaşa'yı konuk edeceği karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Yeni Çorumspor Tesisleri'nde teknik direktör Bahri Kaya yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, pas, 5'e 2 top kapma, şut ve penaltı çalışmaları yapıldı.

Çorum ekibi, antrenmanın ardından tesislerde kampa girdi.

Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turunda Yeni Çorumspor ile Kasımpaşa arasındaki karşılaşma, tek maç eleme usulüne göre oynanacak. Karşılaşma, saat 13.00'te Dr. Turhan Kılıççıoğlu Stadı'nda yapılacak.

Kaynak: AA