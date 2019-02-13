Yeni Corolla Bursa'da Tanıtıldı

Bursa'da 12. nesil yeni Toyota Corolla tanıtıldı.

Üretilmeye başlandığı 1966 yılından bugüne dünyada 46 milyondan fazla tercih edilen Corolla'nın 12. neslinin tanıtım etkinliği Bursa Toyota Çavdarlı Plaza'da yapıldı.

Etkinlikte konuşan Toyota Çavdarlı Plaza Satış Müdürü Mehmet Araz, "Dünyanın en çok tercih edilen otomobili unvanını elinde bulunduran Corolla, şimdi çok daha gösterişli ve dikkat çekici bir görünüm kazandı." dedi.

Araz, yeni Corolla'nın hem dış tasarımı hem de lüks ve konforlu kabiniyle segmentinde standartları yeniden belirleyeceğini söyledi.

Yeni Corolla'nın özelliklerine değinen Araz, "Yeni Corolla'nın hibrit versiyonunda standart olarak sunduğumuz en gelişmiş güvenlik sistemlerini içeren 'Toyota Safety Sense' kaza yapma ihtimalini en aza indirirken, yüksek teknolojisiyle hem sürücüler hem de yayalar için güven veriyor." ifadesini kullandı.

Araz, uzun süredir Corolla tutkunlarının merakla beklediği elektrikli açılabilir sunroof özelliğinin de 12. nesil otomobilde bulunduğunu dile getirdi.

"Yeni Corolla ile her binek modelimizin bir hibrit versiyonu bulunuyor"

Yeni Corolla'nın üstün sürüş dinamikleri ve teknolojik özellikleri, lüks ve fonksiyonel kabini, sıra dışı tasarımıyla öne çıktığını vurgulayan Araz, şöyle konuştu:

"Bugün dünya üzerinde Toyota markalı 13 milyonu aşan hibrit otomobil, trafikte bulunuyor. Toyota, hibrit otomobillerin sağladığı benzersiz sürüş keyfinin yanı sıra şarj istasyonu ve benzeri altyapı gereksinimi duymayan hibrit teknolojisini en ekonomik ve ekolojik çözüm olarak sunuyor. ÖTV düzenlemesiyle hibrit araçlar, artık Türkiye'de de daha erişilebilir fiyat seviyesinde satışa sunuluyor. Bu düzenleme ile Türkiye üretimi olan hibrit araçlar daha da rekabetçi olacak. Yeni Corolla ile her binek modelimizin bir hibrit versiyonu bulunuyor. Marka olarak 2020 yılı için planladığımız bu durumu Türkiye'de 2019 yılında gerçekleştirdik."

Konuşmaların ardından yeni Toyota Corolla, üzerindeki örtü kaldırılarak katılımcılara tanıtıldı.

Kaynak: AA