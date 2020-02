Yeni çocuk star Başak Çalık !

18.02.2020 09:30 | Son Güncelleme: 18.02.2020 09:30

1980'lerdeki çocuk şarkıcıların en popüler olduğu yıllardan sonra 2000'lerde de dünya starlarında olduğu gibi Türkiye'de çocuk starlar çıkmaya başladı. Aleyna Tilki ile Pop Müzik dünyasına yeni soluk gelmesiyle birlikte ardından birçok isim çıktı. Şimdi de Çocuk Şarkıcı Piyasasına yön veren Uluslararası Müzik Yarışmasında Pop/Şan kategorisinde birinci olarak müzik serüvenine, O Ses Çocuklar programındaki performansı ekleyen 16 yaşındaki pop müziğin genç ismi Başak Çalık oldu. Henüz 13 yaşında başladığı söz ve beste çalışmaları da enerjisiyle daha pek çok yıllar pop müzikte zirvede yer alacağının sinyallerine verdi. "O Ses Çocuklar" programındaki performansından sonra tanınan Başak Çalık performansı ile büyüklerinden tam not almıştı.

Müziğe aşık bir kızım...

"Neyi dinlemekten hoşlanıyorsam, onu yapıyorum"

* Müzik çalışmalarını hızlandıran Başak Çalık'ın ikinci single çalışması "No No No" ile Türk pop müziğine yepyeni bir yaklaşımla farklı bir soluk getirmek istediğini belirtti. Henüz 13 yaşında başladığı söz ve beste çalışmaları da enerjik ve renkli şarkısı ''Bye Bye''ın ardından Başak Çalık'ın yeni şarkısı "No No No''nunda sözü ve müziği kendisine ait. Genç müzisyen Başak Çalık, müzik sektörünün basamaklarını hızla tırmanıyor. Çalık, kendisini anlattığı açıklamada, "Ben neyi dinlemekten hoşlanıyorsam, hangi şarkı da dans etmek istiyorsam onu yapıyorum şu an" dedi.

*Çalık, "Müziğe âşık bir kızım. Küçüklüğümden beri hep müzikle beraberdim. Babam gitar çalardı ben söylerdim. 16 senelik ömrüm böyle geçti. Fen Lisesi'ne gidiyorum, derslerimden geri kalmamak için bayağı bir gayret gösteriyorum. Bu yolculuğa çıkmadan önce aileme de söz vermiştim derslerimi aksatmayacağım diye. İlk single'ımı 15 yaşında 'Bye Bye' isimli şarkım ile merhaba dedim. Şimdi ikinci single'ımı çıkarttım. İnanılmaz bir duygu çünkü ben küçüklüğümden beri çok fazla konser, ödül törenleri, festival performansları izlerdim ve 'o sahnede olan kişi ben olmalıyım' derdim. Hayaller büyük olunca, iki single çıktı bile"

'Ailem bana inandı'

* Genç şarkıcı Başak Çalık, "Ailem bana çok inandı. Ama çok zor durumlarda oldu. Ben Adana'da yaşıyorum ama müzik sektörü İstanbul'da. Böyle olunca ben şarkımı yazdım, çevremdekilere dinlettik, sonrasında en son İskender Paydaş ile yolumuz buluştu ve o da bana çok inandı, destek verdi. İnsanlar söz ve müziğin bana ait olmasına şaşırıyor. Çünkü; daha önceden çok fazla müzik konusunda sesimle ön plana çıktım. Söz ve müzik konusunda da yetenekli olduğumu ben bile düşünmemiştim. Hiç denememiştim. Birkaç senedir yazmaya çalışıyordum ama çok yönelmiyordum. Sonradan ortaya çıktı. Söz ve müziğin bana ait olması gurur verici" dedi.

* "İlk başta ailem sonra da müzik sektöründeki abilerim ve ablalarım bana çok destek oluyorlar" diyen Çalık, "Tabi ki çevreden duyduğum tepkiler de çok güzel, bu yüzden çok mutluyum. Arkadaşlarım da çok şaşkınlar. Onların da en çok şaşırdığı nokta, söz ve müziğin bana ait olması oldu. İlk single çıktığında artık günlük konuşmalarımda esinlenmeler yapıyoruz. Onlar da çok beğeniyorlar şarkılarımı. Bana çok destek oluyorlar."

*Başak Çalık, "Yabancı şarkılardan çok fazla idol aldığım isimler var. Türklerden Şebnem Ferah, Sertab Erener ve yabancılardan ise Ariana Grande ve Beyonce çok seviyorum. Bundan sonraki şarkıyı slow düşünüyorum. Daha çok sesimi ön plana çıkaracağım. İnşallah üçüncü şarkı slow olacak. Bahar aylarında menajerim ile birlikte konser takvimimi ayarlayacağız".

