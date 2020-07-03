"Yeni Clio OGD Yılın Otomobili ödülü" Oyak Renault Fabrikaları'nda
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

"Yeni Clio OGD Yılın Otomobili ödülü" Oyak Renault Fabrikaları'nda

Türkiye'de Yılın Otomobili ödülünü Renault Mais Genel Müdürü Berk Çağdaş'tan alan Oyak Renault Genel Müdürü Antoine Aoun, "Türk mühendis ve işçilerinin imzasıyla Bursa'da üretilen Yeni Clio'nun bu başarısıyla gurur duyuyoruz.

03.07.2020 16:49 | Son Güncelleme: 03.07.2020 16:52

Türkiye'de Yılın Otomobili ödülünü Renault Mais Genel Müdürü Berk Çağdaş'tan alan Oyak Renault Genel Müdürü Antoine Aoun, "Türk mühendis ve işçilerinin imzasıyla Bursa'da üretilen Yeni Clio'nun bu başarısıyla gurur duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Renault'tan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin en büyük otomobil üreticisi Oyak Renault tarafından üretilen Yeni Clio'nun, Otomobil Gazetecileri Derneği tarafından düzenlenen Türkiye'de Yılın Otomobili Yarışması'ndan elde ettiği birincilik ödülü, Renault Mais Genel Müdürü Berk Çağdaş tarafından Oyak Renault Fabrikaları'nda Oyak Renault Genel Müdürü Antoine Aoun'a teslim edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye'de Yılın Otomobili seçilen Yeni Clio'nun başarısını paylaşmak ve büyük ödülü takdim etmek üzere Oyak Renault Fabrikaları'na ziyarette bulunan Renault MAİS Genel Müdürü Berk Çağdaş şunları aktardı:

"Onur Köşesi'nde saklayacağı çok kıymetli bir ödülü daha OYAK Renault Otomobil Fabrikaları'yla paylaşmaktan dolayı gurur duyuyoruz. Otomotiv Gazetecileri Derneği'nin birbirinden değerli 74 üyesinin oylarıyla Türkiye'de Yılın Otomobili seçilen Yeni Clio, Türk mühendisi ve işçisinin ortaya koyduğu emek, özveri ve bilgi birikiminin ürünü. Megane Sedan'ın ardından, milyonlarca Euro yatırımla yola çıkan Yeni Clio ile bir kez daha yaşadığımız bu gururu, emeği geçenlerle paylaşmaktan büyük mutluluk duyuyorum. OGD tarafından Türkiye'de Yılın Otomobili organizasyonunun düzenlendiği 5 yılda 2'nci kez bu prestijli ödülü elde etmek bizim için çok kıymetli. Yeni Clio'nun kısa sürede yakaladığı başarılı satış rakamları, 'Türkiye'nin Otomobili' unvanını ne kadar hak ettiğinin en somut göstergesidir."

"İkinci kez yılın otomobili seçilmek gurur verici"

Oyak Renault Genel Müdürü Antoine Aoun ise, bu yıl beşincisi düzenlenen yarışmada ikinci kez aldıkları bu ödülle gurur duyduklarını belirterek, emeği geçen herkese teşekkür etti. Aoun, "Groupe Renault'nun yeni yıldızı, fabrikamızın gururu, çalışanlarımızın yoğun çalışmasıyla üretilen Yeni Clio, Otomotiv Gazetecileri Derneği üyeleri tarafından Türkiye'de Yılın Otomobili seçildi.

Bu vesileyle, Yeni Clio'nun başarı hikayesinde en büyük paya sahip olan değerli Oyak Renault ailesini yürekten kutluyorum. Destekleri ve katkıları için tedarikçilerimiz de dahil olmak üzere tüm paydaşlarımıza teşekkür etmek istiyorum. Salgın nedeniyle yaşanan zorlu dönemde gelen bu başarı, çalışma arzumuzu daha da artırıyor. Mayıs başında üretime yeniden başladık ve Bursa'dan dünyaya Yeni Clio'ları göndermeye devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Açıklamaya göre ayrıca, Tasarım, yol tutuş, ergonomi, yakıt tüketimi, emisyon oranları, güvenlik, donanım seviyesi, fiyat-değer oranı gibi özellikleri dikkate alınarak Türkiye'de Yılın Otomobili seçilen yeni Renault Clio Bursa'da üretilebilmesi için 306 milyon avro yatırım yapıldı. Oyak Renault Fabrikaları'nda 2019 yılında üretilen 122 bin adet yeni Clio modeli yurt dışında 30 ülkeye ihraç edildi. Türkiye'de yılın otomobili seçilen Yeni Clio, 2017'de aynı unvanı ve ödülü elde eden Mégane Sedan ile birlikte 2020'nin ilk yarısında Türkiye'de en çok satılan ilk üç model arasında yer alıyor.

Kaynak: AA

Manşet

Haberler

Koronavirüsü yenen Singapur'da deng humması başladı, 14 bin kişi enfekte oldu Haber
Koronavirüsü yenen Singapur'da deng humması başladı, 14 bin kişi enfekte oldu
Deprem korkusu yaşatan yılanlar bir gölde daha görüldü Haber
Deprem korkusu yaşatan yılanlar bir gölde daha görüldü
Son dakika: Sakarya'daki patlamada 4 vatandaşımız öldü, 97 vatandaşımız yaralandı Haber
Son dakika: Sakarya'daki patlamada 4 vatandaşımız öldü, 97 vatandaşımız yaralandı
Yük treninin çarptığı römork traktörün üstüne düştü: 1 ölü, 2 yaralı Haber
Yük treninin çarptığı römork traktörün üstüne düştü: 1 ölü, 2 yaralı
Ece Erken, Şafak Mahmutyazıcıoğlu'yla barıştı! Denizde öpüşürken fena yakalandılar Haber
Ece Erken, Şafak Mahmutyazıcıoğlu'yla barıştı! Denizde öpüşürken fena yakalandılar
Öfkeli kadın, tartıştığı erkeği sokak ortasında evire çevire dövdü Haber
Öfkeli kadın, tartıştığı erkeği sokak ortasında evire çevire dövdü
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Her sabah içiyorum' dediği dut pekmezinin satışları patladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Her sabah içiyorum" dediği dut pekmezinin satışları patladı
ÖSYM, Mabel Matiz sorusuyla ilgili inceleme başlattı
ÖSYM, Mabel Matiz sorusuyla ilgili inceleme başlattı
Milyonların beklediği gün geldi! İşte mesleğe göre temmuzda alınacak zamlı maaşlar
Milyonların beklediği gün geldi! İşte mesleğe göre temmuzda alınacak zamlı maaşlar
Meral Akşener, Cumhurbaşkanı'nın masasındaki erken seçim tarihini paylaştı
Meral Akşener, Cumhurbaşkanı'nın masasındaki erken seçim tarihini paylaştı
Kızını korumak isteyen uzman jandarma öldüresiye darbedildi
Kızını korumak isteyen uzman jandarma öldüresiye darbedildi
Maskesiz görüntülenen 71 yaşındaki Kadir İnanır: Linç edildim
Maskesiz görüntülenen 71 yaşındaki Kadir İnanır: Linç edildim
Koronavirüste bir gizem daha aylar sonra çözüldü! Ölümlerin yüzde 30'una neden olan kan pıhtılaşmasının sebebi bulundu
Koronavirüste bir gizem daha aylar sonra çözüldü! Ölümlerin yüzde 30'una neden olan kan pıhtılaşmasının sebebi bulundu
Cem Yılmaz'dan sevgilisine şiddet uyguladığı söylenen Ozan Güven paylaşımı: Linç kazanı kaynatıyorsunuz
Cem Yılmaz'dan sevgilisine şiddet uyguladığı söylenen Ozan Güven paylaşımı: Linç kazanı kaynatıyorsunuz
Son dakika: Meclis Başkanı Mustafa Şentop'tan sosyal medya çıkışı: Somut olarak bir teklif söz konusu değil
Son dakika: Meclis Başkanı Mustafa Şentop'tan sosyal medya çıkışı: Somut olarak bir teklif söz konusu değil
Myanmar'da meydana gelen heyelanda ölü sayısı 162'ye yükseldi
Myanmar'da meydana gelen heyelanda ölü sayısı 162'ye yükseldi
KARDEMİR Genel Müdürü Hüseyin Soykan görevinden ayrıldı
KARDEMİR Genel Müdürü Hüseyin Soykan görevinden ayrıldı
Burcu Biricik yıllar önce yaşadığı taciz anını anlattı: Bağırabildiğim için kurtuldum
Burcu Biricik yıllar önce yaşadığı taciz anını anlattı: Bağırabildiğim için kurtuldum
Vaka sayısının yükselişe geçtiği Gaziantep'te koronavirüs tedbirleri hiçe sayıldı
Vaka sayısının yükselişe geçtiği Gaziantep'te koronavirüs tedbirleri hiçe sayıldı
Halit Ergenç ve Bergüzar Korel'in gözlerden uzak büyüttüğü bebekleri ilk kez görüntülendi
Halit Ergenç ve Bergüzar Korel'in gözlerden uzak büyüttüğü bebekleri ilk kez görüntülendi
Şeyma Subaşı yeni yaşını kırmızı mini elbiseli pozlarıyla kutladı! Takipçileri beğeni yağdırıyor
Şeyma Subaşı yeni yaşını kırmızı mini elbiseli pozlarıyla kutladı! Takipçileri beğeni yağdırıyor
Amsterdam'ın ünlü sokağı koronavirüs tedbirleriyle açılıyor! Dikkat çeken öpüşme uyarısı
Amsterdam'ın ünlü sokağı koronavirüs tedbirleriyle açılıyor! Dikkat çeken öpüşme uyarısı
Hakkında inceleme başlatılan TikTok hangi verileri topluyor? İşte uygulamanın madde madde ulaştığı bilgiler
Hakkında inceleme başlatılan TikTok hangi verileri topluyor? İşte uygulamanın madde madde ulaştığı bilgiler
Uçurtmayı kurtarırken akıma kapılan Dilara, hemşirelere 'Yarın öleceğim uğraşmayın artık' demiş
Uçurtmayı kurtarırken akıma kapılan Dilara, hemşirelere "Yarın öleceğim uğraşmayın artık" demiş
Alışılagelmiş tüm siyasi liderleri unutun! Eski bakan yeni partisini bu videoyla duyurdu
Alışılagelmiş tüm siyasi liderleri unutun! Eski bakan yeni partisini bu videoyla duyurdu
Lionel Messi, 2021 yılında Barcelona'dan ayrılmaya karar verdi
Lionel Messi, 2021 yılında Barcelona'dan ayrılmaya karar verdi
Son Dakika: AFAD: Sakarya'da 13 dakika içinde 3 patlama kaydedildi
Son Dakika: AFAD: Sakarya'da 13 dakika içinde 3 patlama kaydedildi
Eski Galatasaraylı Milan Baros, 38 yaşında futbolu bıraktı
Eski Galatasaraylı Milan Baros, 38 yaşında futbolu bıraktı
Bodrum'u karıştıran beyaz kum raporu çıktı! Halkın sağlığıyla oynamışlar
Bodrum'u karıştıran beyaz kum raporu çıktı! Halkın sağlığıyla oynamışlar
Geçen ay hasadı başlayan domatesin kilosu tarlada 3 liradan 60 kuruşa düştü
Geçen ay hasadı başlayan domatesin kilosu tarlada 3 liradan 60 kuruşa düştü
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Mustafa Varank Meral Danış Beştaş
Magazin Hadise Cenk Eren Kıvanç Tatlıtuğ Dilan Çiçek Deniz
Spor İrfan Buz Ali Palabıyık Ivan Obradovic Zeljko Obradovic Robert Prosinecki
Daha Fazla Sakarya Patlama Jandarma Ozan Güven
Şu an buradasınız: "Yeni Clio OGD Yılın Otomobili ödülü" Oyak Renault Fabrikaları'nda - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.7.2020 17:05:24. #1.14#
title