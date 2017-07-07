Yeni Citroen Jumpy Space ve Spacetourer Türkiye'de

Citroen'in Jumpy Space ve SpaceTourer versiyonları Türkiye'de satışa sunuldu.

Yeni Citroen Jumpy Space ve Spacetourer Türkiye'de

Citroen'in Jumpy Space ve SpaceTourer versiyonları Türkiye'de satışa sunuldu

Kaynak: Dunya.com