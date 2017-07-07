Yeni Citroen Jumpy Space ve Spacetourer Türkiye'de
Citroen'in Jumpy Space ve SpaceTourer modelleri Türkiye pazarında yerini aldı.
Citroen'in Jumpy Space ve SpaceTourer modelleri Türkiye pazarında yerini aldı.
Şirket açıklamasına göre, Citroen, hafif ticari araç
segmentindeki yeni modeli Jumpy Panelvan'ın ardından serinin 8+1 kişilik Jumpy
Space ve SpaceTourer versiyonlarını da Türkiye'de satışa sundu.
Modern tasarımları, düşük yakıt
tüketimleri ve modüler yapılarıyla dikkati çeken yeni Citroen modellerinden
Jumpy Space 101 bin 150 liradan, Jumpy SpaceTourer ise 108 bin 650 liradan başlayan fiyatlarla satılıyor.
Jumpy Space ve SpaceTourer'da,
5,2 litre/100 kilometre ortalama yakıt tüketimi ve 137 gram/kilometre emisyon değeri sunuluyor.
Hafif ticari pazarındaki yüzde
4,5'lik payıyla en popüler ilk 5 marka arasında yer alan Citroen, Haziran
2017'de satışına başlanan yeni Jumpy Panelvan ve bayilerde yerini alan 8+1
versiyonlar Jumpy Space ve Jumpy SpaceTourer ile segmentteki konumunu daha da
güçlendirmeyi planlıyor.
8+1 araç segmentindeki "en düşük" yakıt tüketimi ve emisyon değerlerine sahip araçlardan biri olan ve bu sayede
çok uygun işletim maliyetleri sağlayan Jumpy Space ve SpaceTourer'da Euro 6
normlarını karşılayan BlueHDi motor, 6 ileri manuel şanzıman ile beraber
sunuluyor.
Yeni Citroen Jumpy Space ve SpaceTourer, Fransa'nın Valenciennes
şehrinde bulunan Sevelnord fabrikasında üretiliyor. Yeni jenerasyon araçlar
EMP2 platformuna sahip.
Söz konusu araçlarda "eksiksiz" bir güvenlik standart olarak sunuluyor. Euro NCAP
çarpışma testlerinden 5 yıldız alan SpaceTourer, sadece yetişkin ve yaya
korumasıyla değil, çocuk yolcu korumasından aldığı 44,6 puanla da segmentinin "en iyilerinden" biri oldu.