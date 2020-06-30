Yeni Citroen C4 Mayıs 2021'de Türkiye'ye gelecek
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Yeni Citroen C4 Mayıs 2021'de Türkiye'ye gelecek

Citroen Türkiye Pazarlama Direktörü Selen Alkım, yeni Citroen C4 benzinli, dizel ve elektrikli modellerinin dünya prömiyerinin yapılmasından dolayı heyecanlı olduklarını belirterek, "Avrupa'da aralık ayından itibaren tüketicilerle buluşacak.

Yeni Citroen C4 Mayıs 2021'de Türkiye'ye gelecek
30.06.2020 17:37 | Son Güncelleme: 30.06.2020 17:40

Citroen Türkiye Pazarlama Direktörü Selen Alkım, yeni Citroen C4 benzinli, dizel ve elektrikli modellerinin dünya prömiyerinin yapılmasından dolayı heyecanlı olduklarını belirterek, "Avrupa'da aralık ayından itibaren tüketicilerle buluşacak. Aslında biz Türkiye'ye biraz daha erken getirmek istiyorduk mart ayı gibi ama mayıs ayına kaydı. Mayıs ayında lanse edeceğiz yeni C4'ü." dedi.

Citroen Türkiye tarafından, yeni C4 ve elektrikli e-C4 modellerinin dünya prömiyerinden hemen önce basın mensuplarının katılımıyla bir online toplantı düzenlendi.

Alkım, toplantıda yaptığı konuşmada, pandemi döneminde hizmetleri aksatmamak adına tüm süreçleri online platformlara taşıdıklarını ve pandeminin ilk döneminde görüntülü bir satış sistemini uygulamaya sunduklarını söyledi.

"Mayıs ayı sonu itibarıyla yüzde 4,1'lik bir pazar payına ulaştık"

Bu yılın mayıs ayı sonu itibarıyla yüzde 4,1'lik bir pazar payına sahip olduklarını aktaran Alkım, "Geriye dönük baktığımızda Citroen markası olarak biz bu pazar payıyla aslında Citroen'in Türkiye'de olduğu süre içerisinde en fazla pazar payına ulaşmışız. İlk 5 ayda pazar yüzde 20 arttı ama Citroen olarak biz yüzde 189'luk bir artış gerçekleştirdik. Sıralama olarak da 6 sıra ilerledik ve şu anda da toplam otomotiv pazarında 9'uncu sırada yer alıyoruz." ifadelerini kullandı.

Otomobil pazarında ise geçen yıla kıyasla yüzde 343'le en fazla büyüyen marka olduklarını dile getiren Alkım, bunda C3 Aircross ve C5 Aircross'un çok önemli bir payı olduğunu ve aynı zamanda bayi teşkilatlarını çok önemli oranda genişlettiklerini kaydetti.

"Aslında en erken zamanda Türkiye lansmanını yapmak isterdik"

Konuşması sonrasında basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Selen Alkım, yeni Citroen C4 benzinli, dizel ve elektrikli modellerinin dünya prömiyerinin yapılmasından dolayı heyecanlı olduklarını belirterek, "Avrupa'da aralık ayından itibaren tüketicilerle buluşacak. Aslında biz Türkiye'ye biraz daha erken getirmek istiyorduk mart ayı gibi ama mayıs ayına kaydı. Mayıs ayında lanse edeceğiz yeni C4'ü." dedi.

Türkiye lansman tarihinin geç olup olmadığı sorusunu cevaplayan Alkım, şunları söyledi:

"Biz de aslında en erken zamanda Türkiye lansmanını yapmak isterdik. Ama üretim planlamasında ülkelere birtakım dalgalar halinde planlıyorlar, birinci dalga, ikinci dalga ve üçüncü dalga ülkeleri olarak. Bizim de planlamamız tamamen global kararıyla mayıs ayına kaldı. Pandemi olmasaydı ilk planlama şubat ayıydı. Ama salgın nedeniyle maalesef üretimde birtakım sarkmalar oldu ve Avrupa'nın da üretimi sarktı dolayısıyla bizimkisi de silsile halinde sarkmak durumunda kaldı."

"Hepimizi mutlu eden verimli bir ay gerçekleşiyor"

Pandemi döneminde Avrupa'dan yaklaşık 4 bin araç getirdiklerini belirten Alkım, şunları kaydetti:

"Bunların bazıları bizim araç tanımlamalarımıza uymuyordu bazıları uyuyordu. Ama buna rağmen aslında hem bayilerimizi hem de müşterilerimizi mağdur etmeden güzel satışlar yakalayabildik. Bunun sebebi hem bayilerimizin güçlenmesi hem de bizim markamıza yaptığımız yatırım. Bizim hedefimizin pazar payımızı yılın ikinci yarısında da aynı şekilde devam ettirebilmek. Haziran ayını sizler de gözlemliyorsunuzdur, hepimizi mutlu eden verimli bir ay gerçekleşiyor. Showroomlar çok dolu. Google aramaları web sitesi istatistikleri ciddi anlamda artış gösterdi. Dolayısıyla tüm otomobil sektörü için yılın sonuna kadar umarım aynı şekilde müşteri algısı ve ilgisi devam edecektir diye düşünüyorum."

Alkım ayrıca yıl sonunda Türkiye otomotiv pazarının 600 binin üzerinde kapanmasını beklediklerini sözlerine ekledi.

Yeni nesil C4'ler görücüye çıktı

Öte yandan, Citroen, 2020 yılındaki elektrikli araç hamlesine kompakt hatchback sınıfında devam ediyor. Bugün online olarak dünya prömiyeri gerçekleştirilen yeni nesil hatchback modeller olan yüzde 100 elektrikli yeni e-C4 ve yeni C4, kompakt sınıf standartlarını yükseltirken, yenilikçi Citroen kimliğini taçlandırıyor.

Tamamen elektrikli, benzinli ve dizel olmak üzere üç farklı enerji türüne sahip yeni nesil Citroen hatchback'ler farklı otomobil sınıflarının standartlarını bir araya getiriyor.

Kaynak: AA

Manşet

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