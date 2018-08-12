Yeni CHP Myk Yarın Toplanıyor

Yeni CHP Myk Yarın Toplanıyor

CHP Genel BaşkanI Kemal Kılıçdaroğlu'nun revizyona gittiği yeni Merkez Yönetim Kurulunun (MYK) yarın ilk toplantısı yapılacak.

Yeni CHP Myk Yarın Toplanıyor

CHP Genel BaşkanI Kemal Kılıçdaroğlu'nun revizyona gittiği yeni Merkez Yönetim Kurulunun (MYK) yarın ilk toplantısı yapılacak.

CHP Basın Biriminden yapılan açıklamaya göre, Kılıçdaroğlu başkanlığındaki toplantı, yarın saat 12.00'de parti genel merkezinde başlayacak.

Yeni Parti Sözcüsü ve Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak'ın toplantıya ilişkin açıklama yapması bekleniyor.

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Google+ SayfasıPaylaş Instagram SayfasıTakip Et