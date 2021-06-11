Yeni Cedit İçin İlk Kazma Vuruldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Yeni Cedit İçin İlk Kazma Vuruldu

Yeni Cedit İçin İlk Kazma Vuruldu
Habermetre - Haberler | Toplum

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ın "Gövdemi altına koydum" dediği Cedit Kentsel Dönüşüm Projesi için ilk kazma vuruldu.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ın "Gövdemi altına koydum" dediği Cedit Kentsel Dönüşüm Projesi için ilk kazma vuruldu. Basın ekiplerinin büyük ilgi gösterdiği ilk yıkım işlemiyle büyük dönüşüm başlamış oldu.

2 KATLI BİNA YIKILDI

Geçtiğimiz Mart ayında uzlaşma görüşmelerinin başladığı Cedit Mahallesi'nde kentsel dönüşüm için ilk yıkım gerçekleştirildi. Cedit Mahallesi, Eski Hastane Sokak No: 79 4159 ada 12 nolu parselde bulunan 2 katlı bina alınan güvenlik önlemlerinin ardından ekipler tarafından yıkıldı.

"YENİ CEDİT'TE HAK SAHİPLERİ YAŞAYACAK"

Yıkım öncesi proje haklında bilgilendirme yapan Emlak İstimlak Daire Başkanı Sabahattin Yamak, Cedit'in en eski mahallelerden biri olduğunu hatırlatarak, itfaiye ya da ambulansın dahi buraya giremediğini belirtti. Cedit'te hak sahibi olan vatandaşların burada yaşayacaklarını vurgulayan Yamak, projenin yüzde 67'lik kısmının Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından finanse edildiğini vurguladı.

376 KİŞİ SÖZLEŞME İMZALADI

Büyükşehir Belediyesi, hak sahipleri ile sözleme imzalamaya da devam ediyor. Uzlaşma sürecinin başlamasından bu yana 461 kişi ile görüşen Büyükşehir, 376 kişi ile sözleşme imzaladı. 85 kişi ile de uzlaşılırken veraset gibi hukuki nedenlerle sözleşme süreci devam ediyor. Toplam kamulaştırılan alan ise 9078 metrekareye ulaştı. Ödenecek toplam bedel ise 19 milyon TL oldu.

1105 DAİRE YAPILACAK

Proje kapsamında 1105 daire ve ticari alan yapılacak. Daireler 2+1 ve 3+1 olarak yapılacak ve yatay mimariye dikkat edilecek. Konutlar arazinin ve kentin siluetini bozmayacak şekilde inşa edilecek.

PROJE MAKETİ PROJE OFİSİNDE SERGİLENİYOR

1541 hak sahibini ilgilendiren dönüşüm kapsamında hazırlanan proje maketi de geçtiğimiz haftalarda görücüye çıkmıştı. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "Gövdemizi altına koyduk' dediği projenin maketi Kadıköy Mahallesi'ndeki Katlı Otopark'ta yer alan Büyükşehir Cedit Mahallesi Kentsel Dönüşüm Proje Ofisi'nde sergileniyor.

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sedat Peker Bülent Turan Muharrem İnce Meral Akşener Adil Karaismailoğlu
Magazin Tan Taşçı Atilla Taş Fatma Turgut Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Okay Yokuşlu Roland Garros Merih Demiral Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Yeni Cedit İçin İlk Kazma Vuruldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.6.2021 16:13:15. #1.16#

title