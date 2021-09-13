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Yeni cami Mamuriye'ye çok yakıştı

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Yeni cami Mamuriye'ye çok yakıştı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, köylere yaptığı destekleri aralıksız olarak sürdürüyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, köylere yaptığı destekleri aralıksız olarak sürdürüyor. Kent genelindeki camilerin ihtiyaçlarına cevap veren Büyükşehir, malzeme yardımında bulunuyor. Vatandaşların ibadetlerini daha ferah bir ortamda yapabilmelerinin önü açılırken Büyükşehir Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Kırsal Hizmetler Şube Müdürlüğü'nce yapılan yardımları alan köylüler imece usulü camilerini yapıyor.

TEMEL ATILMIŞTI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Gölcük Belediyesi işbirliği ile Mamuriye Köyü'nde cami temeli geçtiğimiz yıl ağustos ayında atılmıştı. Aradan geçen zaman içerisinde çalışmalar büyük oranda tamamlandı ve Mamuriye köy camii ibadete hazır hale getirildi.

BÜYÜKŞEHİR VE GÖLCÜK BELEDİYESİ

Büyükşehir ve Gölcük Belediyesi tarafından verilen desteklerle köylüler camilerini imece usulü inşa etti. Kurban Bayramı'nda kılınan bayram namazı ile ibadete açılan köy camiinin yapım işi kapsamında sadece çevre düzenlemesi kaldı.

KÖY ESTETİĞİNE YAKIŞTI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Mamuriye köy cami yapım işi kapsamında 321 metreküp hazır beton, 27, 5 ton demir, 3. 600 adet kiremit, 110 adet mahya ve çeşitli desteklerde bulundu. Mamuriye köyünün estetik güzelliğine de yakışan cami, çevre düzenlenmesinin tamamlanmasıyla son görünümüne kavuşturulmuş olacak.

KULLANILAMAZ HALE GELMİŞTİ

17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde hasar alan Mamuriye Camii, zamanla kullanılamaz hale gelmişti. Cami, tehlike oluşturmaması için yıkılırken bölge halkının ibadetlerini yapabilecekleri bir yer ihtiyacı oluştu. Büyükşehir ve Gölcük Belediyesi'nin işbirliği ile imar edilen cami, bölge halkının ihtiyacını karşılayacak.

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