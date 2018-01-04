Yeni Cami İnşaatı Hayırseverlerden Destek Bekliyor

Manisa'nın Selendi ilçesinde İstanbul'daki Nuruosmaniye Camisinin mimarisi örnek alınan ve 2 bin kişinin aynı anda ibadet edebileceği Yeni Caminin inşaatı tüm hızıyla devam ediyor. Kaba inşaatı tamamlanan caminin ince işçiliği için yine hayırseverlerden destek bekleniyor.



İstanbul Nuruosmaniye Camisinin mimarisi örnek alınan ve yapımı devam eden Yeni Cami İnşaatının kaba inşaatı tamamlandı. İnce işçiliğine başlanılan inşaatta çalışmalar gece gündüz aralıksız olarak devam ediyor. 750 metrekare oturum alanlı, çift minareli ve çift şerefeli olacak olan camide aynı anda 2 bin kişi ibadet edebilecek. Caminin alt katında 3 işyeri, Kur'an kursu, tuvaletleri ve şadırvanı olacak. Bu yıl ortalarında tamamlanması planlanan cami için hayırseverlerin de yardımı bekleniyor.



Hayırseverlerin desteği ile kaba inşaatı tamamlanan cami inşaatının ince işçiliği için de hayırseverlerin desteği bekleniyor. Hayırseverlerin desteği ile yapılacak olan cami inşaatına yardım yapmak isteyenler Ziraat Bankasının TR.73001000562301226285001 nolu hesabı ile Halk Bankasının TR.750001200164300016100003 nolu hesaba yardımlarını yapabilecekler. - MANİSA