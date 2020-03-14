Yeni Cami dezenfekte edildi Sakarya'nın eski camilerinden yeni Cami korona virüsüne karşı dezenfekte edildi.

Sakarya'nın eski camilerinden yeni Cami korona virüsüne karşı dezenfekte edildi.



Çin'in Vuhan kentinden dünyaya yayılan ve en son ülkemizde de görülen korona virüsüne karşı camilerde dezenfekte çalışmaları devam ediliyor. Sakarya'da da tüm camiler dezenfekte edilmeye başlandı. Son olarak 74 yıllık Yeni Cami'nin içi, şadırvanları, hasırları ekiplerce dezenfekte edildi. - SAKARYA

Kaynak: İHA