Yeni Cami dezenfekte edildi
Sakarya'nın eski camilerinden yeni Cami korona virüsüne karşı dezenfekte edildi.
14.03.2020 16:19 | Son Güncelleme: 14.03.2020 16:20
Sakarya'nın eski camilerinden yeni Cami korona virüsüne karşı dezenfekte edildi.
Çin'in Vuhan kentinden dünyaya yayılan ve en son ülkemizde de görülen korona virüsüne karşı camilerde dezenfekte çalışmaları devam ediliyor. Sakarya'da da tüm camiler dezenfekte edilmeye başlandı. Son olarak 74 yıllık Yeni Cami'nin içi, şadırvanları, hasırları ekiplerce dezenfekte edildi. - SAKARYA
Kaynak: İHA