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Çin Halk Cumhuriyeti, Yeni Cami, Sakarya, Wuhan, Güncel

Yeni Cami dezenfekte edildi

Sakarya'nın eski camilerinden yeni Cami korona virüsüne karşı dezenfekte edildi.

14.03.2020 16:19 | Son Güncelleme: 14.03.2020 16:20
Yeni Cami dezenfekte edildi

Sakarya'nın eski camilerinden yeni Cami korona virüsüne karşı dezenfekte edildi.


Çin'in Vuhan kentinden dünyaya yayılan ve en son ülkemizde de görülen korona virüsüne karşı camilerde dezenfekte çalışmaları devam ediliyor. Sakarya'da da tüm camiler dezenfekte edilmeye başlandı. Son olarak 74 yıllık Yeni Cami'nin içi, şadırvanları, hasırları ekiplerce dezenfekte edildi. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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