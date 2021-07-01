Yeni Call of Duty oyununun ismi ve logosu sızdırıldı!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Yeni Call of Duty oyununun ismi ve logosu sızdırıldı!

Yeni Call of Duty oyununun ismi ve logosu sızdırıldı!
Haberler.com / Talha Eker - Haberler | Gamegar

SledgeHammer tarafından geliştirilen ve Activision tarafından yayınlanacak yeni Call of Duty oyununun isim ve logosu sızdırıldı. Battle.net üzerinde görülen isim, 'Call of Duty: Slipstream' şeklindeydi. İşte detaylar!

Activision'ın bu seneki en büyük rakibi hiç süphesiz Electronic Arts'ın, Ekim veya Kasım ayında çıkış yapması beklenen oyunu Battlefield 2042. Call of Duty 2021 için henüz resmi bir çıkış tarihi verilmese de, iki oyunun çıkış tarihi arasında çok fazla zaman farkının olacağı düşünülmüyor. Sene sonunda bu rekabetten kimin galip çıkacağını hep birlikte göreceğiz.

Activision geçtiğimiz hafta, yaptığı açıklamada bu yıl gelmesi planlanan yeni Call of Duty oyununun Sledgehammer Games tarafından geliştirildiğini duyurmuştu. Şirketin yıllık finansal sonuçlarının açıklandığı toplandıda konuşan Activision başkanı Daniel Alegre Call of Duty 2021 hakkında şu açıklamalarda bulunmuştu:

"Oyunun geliştirilmesine Sledgehammer Games liderlik ediyor. Oyun harika görünüyor ve bu sonbaharda çıkış yapmaya hazırlanıyor. Call of Duty 2021; hikaye, çok oyunculu ve co-op modlarında çarpıcı görsellerle birlikte yeni nesil deneyim için inşa edildi. Mevcut Call of Duty ekosistemine entegre etmek ve bu ekosistemi geliştirmek için tasarlandı. Yakında toplulukla daha fazla bilgi paylaşmak için sabırsızlanıyoruz."

OYUNUN YENİ İSMİ: CALL OF DUTY: SLIPSTREAM

Ünlü oyun sızıntılarıyla sürekli adı geçen Tom Henderson, bu kez Call of Duty 2021 hakkında yeni iddialarda bulundu. Call of Duty'nın yeni isminin ve logosunun Battle.net veri tabanına yüklendiğini duyuran Tom, Call of Duty oyunlarının PC sürümlerine ev sahipliği yapan Battle.net'in Call of Duty 2021 sayfasını güncellediğini ve oyunun yeni isminin 'Call of Duty: Slipstream' olarak değiştirildiğini duyurdu. Öte yandan, ortaya çıkan logo ise oyunun 2. Dünya Savaşı'nda geçeceğini düşündürttü.

Yeni Call of Duty oyununun ismi ve logosu sızdırıldı!

Ortaya çıkan bu sızıntıların ardından bazı oyuncular, yeni ismin yalnızca bir yer tutucu olduğunu savunuyor. Activision, Call of Duty 2021'in kod adı hakkında henüz resmi bir açıklama yapmış değil.

Yeni Call of Duty oyununun ne zaman çıkacağına dair henüz herhangi bir bilgi bulunmasa da, oyunseverler 8 Temmuz'da Sony tarafından düzenlenecek 'State of Play' etkinliğinde oyunun gösterileceğini düşünüyor.

Gündem Editörü - Talha Eker
Talha Eker
Gündem Editörü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Lütfü Türkkan Meral Akşener Fahrettin Koca Vladimir Putin
Magazin Şener Şen Haluk Bilginer Yiğit Marcus Aral Mohammed Al Saloussi
Spor Cristiano Arda Turan Emre Kocadağ Abdullah Avcı Ahmet Ağaoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Yeni Call of Duty oyununun ismi ve logosu sızdırıldı! - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.7.2021 09:18:24. #1.14#

title