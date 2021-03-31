Yeni Call of Duty oyunu Vanguard, Modern Warfare'ın motorunu kullanacak
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Video Games Chronice sitesi yeni Call of Duty oyununun İkinci Dünya Savaşı'na geri döneceğini iddia etti. Oyunun motoru için de Modern Warfare'den yararlanılacak.
Video Games Chronicle sitesinin raporlarına göre, Sledgehammer Games tarafından geliştirilen yeni Call of Duty oyunu, 2019 yılında pisaya sürülen Modern Warfare'ın motorunu kullanacak.
MODERN WARFARE'İN MOTORUNU KULLANACAK
Modern Warfare, IW8 adlı yeni bir motora sahipti ve grafik, ses gibi alanlarda büyük iyileştirmeleri bulunuyordu. Serinin son çıkan oyunu Black Ops Cold War ise Black Ops 4'teki motorun güncellenmiş sürümünü kullanıyor.
Charlie Intel'ın Twitter üzerinden yaptığı ankete göre, oyuncuların Modern Warfare motorunu, Black Ops Cold War'ın motoruna tercih ettikleri görülüyor.