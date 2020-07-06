Yeni Call of Duty Duyurusu Çok Yakında Gerçekleşebilir
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Yeni Call of Duty Duyurusu Çok Yakında Gerçekleşebilir

Yeni Call of Duty duyurusu için Activision ve Treyarch hazırlıklara tam gaz devam ediyorlar.

Yeni Call of Duty Duyurusu Çok Yakında Gerçekleşebilir
06.07.2020 01:43 | Son Güncelleme: 06.07.2020 02:46

Yeni Call of Duty duyurusu için Activision ve Treyarch hazırlıklara tam gaz devam ediyorlar. Bu bağlamda, yeni Call of Duty: Warzone sezonunda önemli değişiklikler yaşanacak.

Call of Duty: Modern Warfare ve Warzone oyunlarının dördüncü sezonu geçtiğimiz ay başlamıştı. Yeni bir Battle Pass ile yeni haritalar, yeni modlar, yeni operatörler, yeni silahlar ve çok daha fazlası ücretsiz olarak oyuncuların beğenisine sunuluyor. Diğer yandan ise Activision ve Treyarch da sıradaki sezonun hazırlıklarına devam ediyorlar.

Şimdilik beşinci sezonun içeriğinde nelerin olacağına dair henüz bir resmi detay bulunmuyor ama Video Games Chronicle sitesinin raporuna göre, Ağustos ayının başlarında yayınlanacak olan sezon güncellemesinin Verdansk haritasına sıradaki Call of Duty oyunu ile ilgili büyük değişiklikleri beraberinde getirmesi bekleniyor.

Bildiğiniz gibi Call of Duty: Black Ops Cold War ile ilgili işaretler Mayıs ayı içerisinde verilmeye başlanmıştı. O dönemde yayınlanan güncelleme ile Call of Duty: Warzone oyununun ilk yayınlandığı günden beri gözümüze çarpan yer altı sığınakları açılmıştı. Bunun sonrasında da oyuncular, sıkı bir çalışma ile gizli olan on birinci yer altı sığınağını oyun içi telefon mesajları ile açmayı başarmışlardı. Bu keşfin sonucunda da, savaş odası, geri sayım sayacı, bir nükleer başlıklı füze ve RCXD gibi Call of Duty: Black Ops alt serisiyle ilişkili şeyler ile karşılaşılmıştı.

Yeni Call of Duty: Warzone Sezonunda Neler Olacak?

Bildiğiniz gibi dördüncü sezonda, Verdansk haritasındaki stadyuma iç kısım ve bir ulaşım treni eklenmişti. Hatta bu tren için bir de kod eklenmişti. Video Games Chronicle sitesinin raporunda, bu yılın Call of Duty oyununun tanıtımıyla bağlantılı olarak bu stadyumun beşinci sezonda açılacağı ve trenin de haritayı dolaşmaya başlayacağı söyleniyor. Hatta bazı oyuncular, Call of Duty: Warzone için yayınlanan en son tanıtım görselinde stadyumun içini az da olsa görmeyi başarmışlar.

Tabii ki her şey bununla sınırlı değil. Yine Call of Duty: Warzone Ascension, 7 15 1 2 19 7 25 6 13 6 7 15 14 0 rakamlarından ve Vorkuta'dan bahsedilen yeni ses kayıtları bulunmuş. Bahsi geçen sözcük ve rakamlar, Call of Duty: Black Ops oyununun giriş sinematiğinde gizemli bir kadın tarafından telaffuz edilirken, Vorkuta ise yine aynı oyunda gördüğümüz bir mecburi çalışma kampıydı.

Son olarak veri madencileri, Call of Duty: Black Ops oyununun önemli karakteri Frank Woods ile ilgili kodlara da denk gelmişler. Bundan yola çıkacak olursak Woods, ilerleyen zamanlarda operatör olarak Call of Duty: Modern Warfare ve Warzone oyunlarına gelecekmiş gibi görünüyor ki bu çok da büyük bir sürpriz olmaz.

Kaynak: Tamindir

Manşet

Haberler

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, koronavirüs salgını açısından en riskli meslek gruplarını paylaştı Haber
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, koronavirüs salgını açısından en riskli meslek gruplarını paylaştı
Altın rekor kırarken uzman isimden net mesaj: Bu dönemlerde gümüşün kazancı altından daha fazla Haber
Altın rekor kırarken uzman isimden net mesaj: Bu dönemlerde gümüşün kazancı altından daha fazla
Polise ihbar edilen maganda, güvenlik görevlisini darp etti! O anlar güvenlik kamerasına yansıdı Haber
Polise ihbar edilen maganda, güvenlik görevlisini darp etti! O anlar güvenlik kamerasına yansıdı
Eski dövüşçü Gina Carano, çıplak fotoğrafını yayından kaldıran Instagram'a tepki gösterdi Haber
Eski dövüşçü Gina Carano, çıplak fotoğrafını yayından kaldıran Instagram'a tepki gösterdi
Koronanın yapamadığını sıcak havalar yaptı! Diyarbakır'da vatandaşlar eve kapandı Haber
Koronanın yapamadığını sıcak havalar yaptı! Diyarbakır'da vatandaşlar eve kapandı
Hercai'nin yıldızı Ebru Şahin, bikinili pozlarıyla nefes kesti Haber
Hercai'nin yıldızı Ebru Şahin, bikinili pozlarıyla nefes kesti
Erdoğan canlı yayında Bakan Dönmez'e çıkıştı: Müsaade edin de konuşmamı yapayım
Erdoğan canlı yayında Bakan Dönmez'e çıkıştı: Müsaade edin de konuşmamı yapayım
Son Dakika: Bakan Koca, son 3 günde ortalama vaka sayısının en çok arttığı 7 ilimizi paylaştı
Son Dakika: Bakan Koca, son 3 günde ortalama vaka sayısının en çok arttığı 7 ilimizi paylaştı
Canlı yayına girdikten 6 saniye sonra gelen feci kazada, kadın kendi ölümünü kaydetti
Canlı yayına girdikten 6 saniye sonra gelen feci kazada, kadın kendi ölümünü kaydetti
ABD'de 'Black Panther' isimli grup silahlanıp sokağa indi: Savaş meydanında karşımıza çıkın
ABD'de "Black Panther" isimli grup silahlanıp sokağa indi: Savaş meydanında karşımıza çıkın
Fatih Terim, Trabzon maçından sonra üzüntüsünü dile getirdi: Taraftarlar bizi affetsinler bu sene
Fatih Terim, Trabzon maçından sonra üzüntüsünü dile getirdi: Taraftarlar bizi affetsinler bu sene
Trabzon'da şehrin farklı noktalarında görülen yılanlar halkı korkuya sevk etti
Trabzon'da şehrin farklı noktalarında görülen yılanlar halkı korkuya sevk etti
Gaziantep'in Islahiye ilçesinde son 3 günde vaka sayısı yüzde 50 arttı
Gaziantep'in Islahiye ilçesinde son 3 günde vaka sayısı yüzde 50 arttı
Küçükbaş hayvan çalan zanlı, pişkinliğiyle pes dedirtti
Küçükbaş hayvan çalan zanlı, pişkinliğiyle pes dedirtti
Altın Kelebek'te En İyi Erkek Oyuncu ile En İyi Kadın Oyuncu ödülleri sahiplerini buldu
Altın Kelebek'te En İyi Erkek Oyuncu ile En İyi Kadın Oyuncu ödülleri sahiplerini buldu
İkinci dalga paniği yaşayan İspanya'da tehlike çanları çalıyor! 2 günde 270 bin kişi karantinaya alındı
İkinci dalga paniği yaşayan İspanya'da tehlike çanları çalıyor! 2 günde 270 bin kişi karantinaya alındı
Malatya'da bir kayısının üzerinde Arapça 'Allah' yazısı
Malatya'da bir kayısının üzerinde Arapça "Allah" yazısı
65 yaşındaki adam hayvan otlatırken yorgun merminin isabet etmesi sonucu öldü
65 yaşındaki adam hayvan otlatırken yorgun merminin isabet etmesi sonucu öldü
İngiliz model Demi Rose'un kırmızı mayolu pozu beğeni rekoru kırdı
İngiliz model Demi Rose'un kırmızı mayolu pozu beğeni rekoru kırdı
Vaka sayısı arttığı için Bakan Koca'nın uyardığı Gaziantep'te düğünlerde kolluk kuvvetleri görev alacak
Vaka sayısı arttığı için Bakan Koca'nın uyardığı Gaziantep'te düğünlerde kolluk kuvvetleri görev alacak
4 yaşındaki çocuğun 12'nci kattan düşme anı kamerada! İkizi de geçen yıl hayatını kaybetmiş
4 yaşındaki çocuğun 12'nci kattan düşme anı kamerada! İkizi de geçen yıl hayatını kaybetmiş
Kocaeli'de yaşlı adam, kendisini yol kenarındaki ağaca asarak intihar etti
Kocaeli'de yaşlı adam, kendisini yol kenarındaki ağaca asarak intihar etti
Boş yolda giderken arabayı bu hale getirdi! Akılalmaz kaza kamerada
Boş yolda giderken arabayı bu hale getirdi! Akılalmaz kaza kamerada
Ümit Özat'tan Ali Koç'a eleştiri: İstersen Donald Trump ol, bu şekilde başarılı olamazsın
Ümit Özat'tan Ali Koç'a eleştiri: İstersen Donald Trump ol, bu şekilde başarılı olamazsın
Türkiye'de koronavirüs hastalarının yüzde 88'i iyileşti
Türkiye'de koronavirüs hastalarının yüzde 88'i iyileşti
Sıla'nın Karanfil şarkısına 'sigara' yasağı! Klip yayından kaldırıldı
Sıla'nın Karanfil şarkısına "sigara" yasağı! Klip yayından kaldırıldı
Aşiret düğününde sosyal mesafe kuralına uyuldu
Aşiret düğününde sosyal mesafe kuralına uyuldu
Rize'de kaybolan 11 yaşındaki çocuk 12 kilometre uzaklıkta bulundu
Rize'de kaybolan 11 yaşındaki çocuk 12 kilometre uzaklıkta bulundu
Vicdansız anne 3 haftalık kızını yastıkla öldüremeyince elleriyle boğarak öldürdü
Vicdansız anne 3 haftalık kızını yastıkla öldüremeyince elleriyle boğarak öldürdü
Dev maçta Trabzonspor, deplasmanda Galatasaray'ı 3-1 mağlup etti
Dev maçta Trabzonspor, deplasmanda Galatasaray'ı 3-1 mağlup etti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Yılmaz Tunç Yaşar Güler Bülent Turan Esra Erdoğan Vladimir Putin
Magazin Alişan Cem Yılmaz Buse Varol Demet Akalın
Spor Falcao Ahmet Ağaoğlu Emre Belözoğlu Hamza Hamzaoğlu Fernando Muslera
Daha Fazla Düğün Sakarya Havai Fişek Trabzonspor
Şu an buradasınız: Yeni Call of Duty Duyurusu Çok Yakında Gerçekleşebilir - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.7.2020 03:01:24. #1.15#
title