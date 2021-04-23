Yeni büyükşehir olacak iller hangileri? Hangi iller büyükşehir olacak?

Yeni büyükşehir olacak iller hangileri? Hangi iller büyükşehir olacak? AK Parti tarafından hazırlanan düzenleme ile 51 ile daha büyükşehir statüsü verilmesi planlanıyor. Yaşadıkları illerin büyükşehir belediyesi unvanı verilip verilmeyeceğini merak eden vatandaşlar da hangi iller büyükşehir belediyesi olacak? diye sormaya başladı. Düzenleme ile 51 ile büyükşehir statüsü verilecek ve kentin daha kapsamlı bir şekilde yönetilmesi planlanıyor.

AK Parti'nin üzerinde çalıştığı yeni yerel yönetimler düzenlemesinde, 81 ilin tamamının "büyükşehir belediyesi" statüsüne çekilmesi planlanıyor. Kurgulanacak yeni sistemde, Türkiye'de yalnızca "il belediyesi"ne sahip olan 51 şehirde artık merkez ilçe için seçilen belediye başkanı, il belediyesini değil yalnızca merkez ilçeyi yönetecek. Merkez ilçeler de dahil olmak üzere tüm illerde üst bir yapı olarak büyükşehir belediyeleri kurulacak. Büyükşehir belediyesi aracılığıyla kentin bütün olarak planlanması sağlanacak.

Hangi iller büyükşehir belediyesi olacak?



Türkiye'de büyükşehir statüsünde 30 il bulunuyor. Büyükşehir olmayan illerde yer alan köylere götürülecek hizmetlerin il özel idareleri tarafından yürütülmesinin, "devlet hizmeti" bakımından sıkıntılara neden olduğu ifade edilirken, yeni kurgulanacak sistemde illerde "tek tip" yönetim sistemine geçilmesi planlanıyor. Yeni sistemde Türkiye'de "il belediyesi" bulunan 51 şehirde artık merkez ilçe için seçilen belediye başkanının, il belediyesini değil yalnızca merkez ilçeyi yönetmesi; merkez ilçeler de dahil olmak üzere tüm illerde üst bir yapı olarak büyükşehir belediyelerinin kurulması öngörülüyor.AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında yeniden gündeme gelen düzenlemede 81 ilin de "büyükşehir belediyesi" statüsüne çekilmesi üzerine çalışma yapılması kararlaştırıldı.

Emlak vergisi artışı düşündürdü

Ancak 51 ilin de büyükşehir statüsü kazanması halinde bu illerdeki vatandaşlardan toplanacak emlak vergisi, vatandaşa ekstra bir mali yük getireceği gerekçesiyle tartışma konusu. Mevcut durumda büyükşehir belediye sınırları içindeki gayrimenkullerin emlak vergisi, yüzde 100 zamlı olarak alınıyor. Düzenlemenin hayata geçmesi durumunda 2012'de yapılan "büyükşehir" düzenlemesine benzer şekilde 51 ilde de emlak vergisi konusunda bir süreliğine ertelemeye gidilebileceği ifade ediliyor.

Mevcut Büyükşehirler listesi 2021

Adana - Adana Büyükşehir Belediyesi

Ankara - Ankara Büyükşehir Belediyesi

Antalya - Antalya Büyükşehir Belediyesi

Aydın - Aydın Büyükşehir Belediyesi

Balıkesir - Balıkesir Büyükşehir Belediyesi

Bursa - Bursa Büyükşehir Belediyesi

Denizli - Denizli Büyükşehir Belediyesi

Diyarbakır - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi

Erzurum - Erzurum Büyükşehir Belediyesi

Eskişehir - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi

Gaziantep - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi

Hatay - Hatay Büyükşehir Belediyesi

İstanbul - İstanbul Büyükşehir Belediyesi

İzmir - İzmir Büyükşehir Belediyesi

Kahramanmaraş - Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi

Kayseri - Kayseri Büyükşehir Belediyesi

Kocaeli - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi

Konya - Konya Büyükşehir Belediyesi

Malatya - Malatya Büyükşehir Belediyesi

Manisa - Manisa Büyükşehir Belediyesi

Mardin - Mardin Büyükşehir Belediyesi

Mersin - Mersin Büyükşehir Belediyesi

Muğla - Muğla Büyükşehir Belediyesi

Ordu - Ordu Büyükşehir Belediyesi

Sakarya - Sakarya Büyükşehir Belediyesi

Samsun - Samsun Büyükşehir Belediyesi

Şanlıurfa - Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi

Tekirdağ - Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi

Trabzon - Trabzon Büyükşehir Belediyesi

Van - Van Büyükşehir Belediyesi

Mevcut_Büyükşehirler_listesi_2021

Büyükşehir olmayan iller listesi

Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Amasya, Ardahan, Artvin, Bartın, Batman, Bayburt, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu Burdur Çanakkale, Çankırı, Çorum, Düzce, Edirne, Elazığ, Erzincan, Giresun Gümüşhane, Hakkari, Iğdır, Isparta, Karabük, Kastamonu Karaman, Kars, Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Kilis, Kütahya, Muş, Nevşehir, Niğde, Osmaniye, Rize, Siirt, Sinop, Sivas, Şırnak, Tokat, Tunceli, Uşak, Yalova, Yozgat.