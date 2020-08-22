Yeni bulunan yerli doğal gaz Türkiye'nin ihtiyacını ne kadar süre, ne oranda karşılayacak?
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Yeni bulunan yerli doğal gaz Türkiye'nin ihtiyacını ne kadar süre, ne oranda karşılayacak?

Karadeniz'de yerli ve yeni bulunan doğal gaz müjdesi haberinin ardından bulunan 320 milyar metreküplük rezervin Türkiye'ye kaç yıl gideceği, ülkenin kaç yıllık ihtiyacını karşılayacağı merak konusu oldu. Uzmanlara göre epey uzun bir süre Türkiye'nin ihtiyacını karşılayacak olan doğal gaz hakkındaki bilgiler haberimizde...

Yeni bulunan yerli doğal gaz Türkiye'nin ihtiyacını ne kadar süre, ne oranda karşılayacak?
22.08.2020 14:40 | Son Güncelleme: 22.08.2020 14:43

Yeni bulunan 320 milyar metreküplük doğal gaz Türkiye'nin ihtiyacını ne kadar süre ve ne oranda karşılayacaktır herkes araştırmaya başladı. Son yapılan istatistiklere göre 320 milyar metreküp doğal gaz en az 7 yıllık ihtiyacı karşılayacaktır.

YENİ BULUNAN DOĞAL GAZ TÜRKİYE'NİN İHTİYACINI NE KADAR SÜRE KARŞILAYACAK?

Karadeniz'de toplamda 320 milyar metreküp doğal gaz bulunmuştu. 2019 yıllık doğal gaz tüketimi verilerine göre 320 milyar metreküp doğal gaz Türkiye'nin 7 yıllık ihtiyacını karşılayabilecektir. Yani 320'yi 46'ya böldüğümüzde yaklaşık 7 sayısını elde ediyoruz. Haliyle bulunan 320 milyar metreküplük doğalgaz rezervi ile 7 yıllık doğal gaz ihtiyacı karşılanmış olacaktır.

Fakat bunun yanı sıra bulunan doğal gazın 320 milyar metreküpten daha fazla olacağı düşünülüyor. Örneğin; Reuters'da yer alan habere göre, Türkiye'nin Karadeniz'de buluduğu doğal gaz, ülkeye yaklaşık 20 yıl yetecek. 20 yıl boyunca ülke enerjisini karşılayabilecek düzeyde olan doğal gazın 320 metreküpten daha fazla olduğu da tahmin ediliyor.

DOĞAL GAZ TÜRKİYE'YE KAÇ YIL YETECEK?

Yapılan istatistiklere göre 320 milyar metreküp doğal gaz Türkiye'nin ortalama 7 yıllık gaz ihtiyacını karşılayabilecek.

TÜRKİYE'NİN YILLIK DOĞAL GAZ TÜKETİM ORANLARI

2015 yıllık doğal gaz tüketimi: 47.9 milyar metreküp

2016 yıllık doğal gaz tüketimi: 49.5 milyar metreküp

2017 yıllık doğal gaz tüketimi: 53.8 milyar metreküp

2018 yıllık doğal gaz tüketimi: 50 milyar metreküp

2019 yıllık doğal gaz tüketimi: 46.8 milyar metreküp

2020 yıllık doğal gaz tüketimi: Rakamlar henüz açıklanmadı!

320 MİLYAR METREKÜP DOĞAL GAZIN YILLIK ORANI KAÇTIR?

Türkiye'nin 2019 yılı doğal gaz tüketimi hesabına göre 320/ 46,8 = 6,8 hesabından yaklaşık 6 yıl 8 aylık doğal gaz rezervi karşılanmış oluyor. Bu durumda 320 milyar metreküp doğal gazın toplam 10 yılda ortalama %68'lik bir orana sahip olduğunu hesaplayabiliyoruz. Yani önümüzdeki 10 yıl Türkiye'nin %68'lik doğal gaz ihtiyacı Karadeniz'de bulunan gazdan karşılanacak diyebiliriz. 100 yıllık baz alırsak %6.8'lik oran ortaya çıkar.

Not : Bu hesaplar 2019 EPDK verilerine göre yapılmıştır.

1 METREKÜP DOĞAL GAZ NE KADAR EDER?

1 metreküp doğal gaz fiyatları şu şekilde:

İstanbul: 1,5225639968 TL

Ankara: 1,594353 TL

Bursa: 1,463525 TL

Kocaeli: 1,435691 TL

İzmir: 1,566279 TL

320 MİLYAR METREKÜP DOĞAL GAZ NE KADAR EDER?

1 metreküp doğal gazın fiyatlarını yukarıda yazmıştık. Fakat biz buna ortalama 1.5 tl diyelim. Çünkü bu sayede hesaplamaları daha iyi yapabiliriz.

1 metreküp doğal gaz 1.5 tl ise o zaman 320 milyar metreküpü hesaplama kiçin bu sayıyı 320 milyar ile çarpacağız.

1.5 * 320 = 480 ediyor. Bu sayının yanına 9 sıfır eklememiz lazım. Çünkü milyar olmalı. Sonuç olarak;

480 * 1 000 000 000 = 480 000 000 000 milyar ediyor.

O zaman yaptığımız bu hesaba göre 320 milyar metreküp doğal gaz ortalama olarak 480 milyar Türk Lirası etmektedir. Bunu da dolara çevirirsek ortalama 68 milyar dolar bir para ediyor.

YENİ BULUNAN DOĞAL GAZIN ÇIKARMA MAALİYETİ NE KADAR?

Uzmanlara göre yeni ve yerli doğal gazı çıkartmak için yaklaşık 5 milyar dolar maaliyet ve harcama gerekiyor. Bu da yaklaşık 35 milyar TL'ye tekabül ediyor.

Yukarıda yaptığımız hesaba göre doğal gaz 68 milyar dolar ediyordu. O zaman 68-5 yaparsak buradan doğal gazın kârı 63 milyar dolar etmektedir.

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