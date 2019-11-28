Yeni bulunan yer altı şehrinde inceleme
Haberler » Güncel » Yeni bulunan yer altı şehrinde inceleme - Haber

Yeni bulunan yer altı şehrinde inceleme

Kızılcahamam ilçesinde bulunan yeraltı şehrinde inceleme yapıldı.

28.11.2019 19:38 | Son Güncelleme: 28.11.2019 19:44
Yeni bulunan yer altı şehrinde inceleme

ilçesinde bulunan yeraltı şehrinde inceleme yapıldı.

Kaymakamı Can Aksoy, Belediye Başkanı , Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yusuf Kağan Kadıoğlu ile Kızılcahamam Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Sehkan Akıska, Çeltikçi Mahkemeağcin ve Kızılcapınar mevkisinde yeni bulunan yer altı şehrinin uzantılarında incelemelerde bulundular.

Heyet daha sonra Abacı Peribacaları, Kızılcahamam Jeopark Müzesi ve Fosil Ağacı ziyaret etti.

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et