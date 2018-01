CARMEDYA.COM – Yeni BMW M5 modelinin dört çeker sistemi M xDrive, 600 bg (441 kW) motorlu spor sedanda donanım olarak Pirelli'nin özel tasarım P Zero lastiklerini kullanıyor.

Yeni BMW M5 özel tasarım P Zero lastikleriyle buluştu



P Zero'nun bu özel versiyonu, Pirelli ve BMW'nin geliştirme ve test bölümleriyle yakın iş birliği içinde geliştirildi. İşbirliğinin başlangıç noktası, geçen ilkbaharda lanse edilen P Zero lastiğin yeni versiyonu oldu.

Pirelli'nin mükemmel uyum ('Perfect Fit') felsefesi doğrultusunda bir P Zero versiyonu, BMW 5 modeline tam anlamıyla uyacak, şasiyle mükemmel ahenkle çalışacak ve bu büyüleyici spor sedanın çeşitli özellikleriyle eşleşecek biçimde özelleştirildi.

Pirelli mühendisleri, P Zero'nun performans özelliklerini BMW M5'in sürüş özelliklerine uyarlamak ve ses düzeyini optimize etmek için lastiğin sırt deseninde bazı değişiklikler yaptı. Lastiğin hamurunda Pirelli tarafından Formula 1 için geliştirilen ve motor sporlarının premier sınıfında kendini kanıtlayan özel polimerler kullanıldı.

BMW M5 modelinin P Zero lastikleri, yüksek yol tutuşunda ve ıslak zeminlerde iyi performansında bundan yararlanıyor. Mühendisler, aracın ön ve arka aksları arasında mümkün olan en iyi ve uyumlu dengeyi sağlamak için ön ve arka lastik karkaslarında farklı katman konstrüksiyonları uyguladılar. Ayrıca, P Zero'nun konturu da janta uyacak ve lastiğin M5'te en iyi performansı sergilemesini sağlayacak şekilde tasarlandı.

Onaylanan lastik ebatları:

Ön: 275/35 ZR 20 (102Y) XL P Zero

Arka: 285/35 ZR 20 (105Y) XL P Zero

