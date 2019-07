Yeni BMW 3 Serisi Bodrum Yalıkavak Marina'da Sizleri Bekliyor

Yeni BMW 3 Serisi Bodrum Yalıkavak Marina'da Otomobilseverlerle Buluşuyor



BMW'nin en çok satılan modeli BMW 3 Serisi, 7'nci nesli ile Bodrum'da sergileniyor. Segmentinde pek çok ilki temsil eden, yepyeni teknolojileri ve tasarımı ile dikkat çeken Yeni BMW 3 Serisi, 15 Temmuz – 31 Ağustos tarihleri arasında Yalıkavak Marina'da meraklılarıyla buluşuyor. Baştan aşağı yenilenen ve 331.300 TL'den başlayan fiyatlarla sipariş alımına açılan Yeni BMW 3 Serisi, Ağustos ayından itibaren Türkiye'de yollarla buluşacak.

Borusan Otomotiv'in Türkiye distribütörü olduğu BMW'nin en çok tercih edilen modeli BMW 3 Serisi, yeni jenerasyonu ile Bodrum'un yaşam merkezlerinden Yalıkavak Marina'da sergileniyor. The British Yacht Harbour Association (TYHA) tarafından "2018-2019 Dünya'nın En İyi Süper Yat Marinası" ödülüne layık görülen ve yine TYHA tarafından 5 Altın Çapa sahibi olan Türkiye'nin ilk yüksek kapasiteli süper yat marinası Yalıkavak Marina, Yeni BMW 3 Serisi'ne ev sahipliği yapacak. 15 Temmuz – 31 Ağustos tarihleri arasında Yalıkavak Marina'da özel olarak hazırlanan; BMW Pop-Up Showroom'da otomobil severlerle buluşan Yeni BMW 3 Serisi; yakından incelenebilecek. Pop-Up Showroom'u ziyaret edenler; Sanal Ürün Sunumu sistemi sayesinde renk ve donanım seçeneklerinden; tüm iç ve dış detaylarına kadar gerçeğiyle birebir aynı olarak, Yeni BMW 3 Serisi'ni tüm açılardan görebilecek.

Ağustos Ayından İtibaren Türkiye'de Yollarla Buluşacak.



Önemli ölçüde geliştirilen sportif becerileri, yeni tasarım dili; sürücü destek sistemleri ve yeni nesil infotainment teknolojisine sahip ve benzersiz yenilikleriyle öne çıkan G20 gövde kodlu 7'nci nesil Yeni BMW 3 Serisi; verimli motorları, yeni süspansiyon teknolojisi, rijitliği artırılan gövdesi ve geliştirilen şasi geometrisi ile daha keskin bir sportif sürüş karakterine kavuştu.

LED farlar BMW 3 Serisi'nde standart olarak sunulurken; 530 metre aydınlatma menziline sahip olan Adaptif BMW Laserlight Sistemi ise opsiyonel olarak tercih edilebilecek.

Fren Fonksiyonlu Kaza ve Yaya Algılama sistemi, Şerit Takip Uyarı Sistemi'nin de standart olarak sunulduğu BMW 3 Serisi; lansmana özel tasarlanan First Edition Sport Line; First Edition Luxury Line ve First Edition M Sport olmak üzere; üç temel tasarım ve First Edition'a özel donanım ve fiyat seçenekleriyle kişiselleştirilebiliyor.

Baştan aşağı yenilenen 7'nci nesliyle, Türkiye'de BMW 320i motor seçeneğiyle satışa sunulan ve 331.300 TL'den başlayan fiyatlarla sipariş alımına açılan BMW 3 Serisi; Ağustos ayından itibaren Türkiye'de yollarla buluşacak.

Kaynak: Teknotalk.com