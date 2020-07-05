Yeni BMW 2 Serisi Coupe Meksika'da Kamuflajla Görüntülendi! BMW'nin sevilen modelleri arasında olan 2 serisi, geçmişi çok eskiye dayanmasa da, oldukça sevilen bir model oldu. Özellikle 2020'de satılmaya başlanılan 2 Serisi, 4 kapılı modeli ile aile kullanımına da uygun hale gelmişti.

BMW'nin sevilen modelleri arasında olan 2 serisi, geçmişi çok eskiye dayanmasa da, oldukça sevilen bir model oldu. Özellikle 2020'de satılmaya başlanılan 2 Serisi, 4 kapılı modeli ile aile kullanımına da uygun hale gelmişti. Şimdi BMW, aracı beklenilen Coupe versiyonunda test etmeye başladı. İşte karşınızda BMW 2 Serisi Coupe!

Yeni BMW 2 Serisi Coupe Neler Sunacak?

G42 kasa koduma sahip yeni BMW 2 Serisi Coupe, şirket tarafından test ediliyor. Yeni BMW 2 Serisi Coupe, BMW'nin Meksika fabrikasında üretilecek gibi duruyor. İlk görüntülerini Meksika'da kamuflajla çektiren BMW 2 Serisi, BMW tutkunlarını sevindiren bir tasarım ile geliyor.

Yeni 4 Serisi'ndeki gibi devasa bir ızgara taşımayan 2 Serisi bu nedenle daha tercih edilebilir olacaktır. Bununla birlikte ön ve arka tampon yapısı oldukça geniş olduğundan, aracın kaslı görünümü kamuflaj üzerinden bile kendini gizleyemiyor. Arka tarafta yer alan çift egzoz çıkışı ise görünümü tamamlıyor.

BMW 2 Serisi Arkadan İtiş Olacak!

Tabi kamuflaj nedeniyle aracın detaylarına inemesek bile, 2020 BMW 2 Serisi'nin satışta olan modellerine bakıp çıkarımda bulunabiliriz. Ancak 3 Serisi ile aynı platformu kullanan, arkadan itişli ve tek kapılı bir 2 Serisi'nin yerini hiçbiri tutmayacaktır. Bakalım BMW bu aracı ne zaman kamuflajsız sergileyecek.

Kaynak: Tamindir