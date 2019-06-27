Yeni Bir Yapay Zeka, Evreni Rahatsız Edici Derecede İyi Simüle Edebiliyor

Yıllardır bilgisayar simülasyonları sayesinde evrimin ve evrenin kökenine gidilmeye, tersine mühendislikle varoluş sürecimiz anlaşılmaya çalışılıyor. Geleneksel yöntemlerin en iyileri bile birkaç dakika sürüyor ve "eh işte" şeklinde sonuçlar veriyor. Yeni geliştirilen bir yapay zeka ise çok daha isabetli sonuçları, milisaniyeler içinde çıkarabiliyor.

Araştırmacılara göre yeni yapay zeka, bir derin nöral ağ kullanarak, geleneksel yöntemlerden çok daha hızlı ve çok daha isabetli şekilde evrenin yapısını tahminleyebiliyor. Bu kadarla da kalmayan yapay zeka, eğitilmediği konularda da isabetli görüşler sunuyor. Örneğin evrendeki karanlık madde miktarını tahmin etme konusunda da olabiliyor.

Yeni geliştirilen sistem, astrofizikçilere ve araştırmacılara evrenimizi daha iyi anlamaları için yardımcı olacak.

Yapay zekayı geliştiren ekip, Suyi He, Yin Li, Yu Feng, Shirley Ho, Wei Chen, Siamak Ravanbakshk ve Barnabas Poczos'tan oluşuyordu.