Yeni Bir Uygulama Sayesinde Sosyal Medyada Dikkatiniz Dağılmadan İşlerinizi Halledebileceksiniz

Geçtiğimiz aylarda gerçekleşen I/O 2019 etkinliğinde Google, Android Q'nun Dijital Denge uygulamasına Focus modunu getireceğini ve bu sayede dikkat dağıtan uygulamaları bloke edebileceğinizi duyurmuştu. Ancak bu özelliği Android Q'dan önce elde etmenizin bir yolu daha var.

ActionDash'in 3.0 güncellemesi ile birlikte, Dijital Dengeyi veya Android Q'yu beklemeden Focus özelliğine kavuşabileceksiniz. Sizin seçtiğiniz uygulamalar (Facebook, Twitter, Instagram vb.) Focus modundayken geçici olarak erişime kapatılacak ve açmaya çalıştığınızda aşağıdaki gibi bir ekran belirecek.

Bunun yerine sadece uygulamanın kullanım süresini sınırlamak isterseniz bunu da gerçekleştirebiliyorsunuz. Sadece uygulamayı kullanmak için belirli bir süre girin, ardından limiti aştığınızda o uygulamaya bulunduğunuz gün içerisinde bir daha erişim sağlayamayacaksınız.

ActionDash uygulaması, şu anda Google Play Store'da ücretsiz durumda ve herhangi bir verinizi kopyalamaya çalışmıyor. Bunun yerine bilgiler cihazınızda saklı kalıyor. Ayrıca uygulama, veriyi Android işletim sisteminden çektiği için de gereksiz batarya tüketimi yapmıyor.