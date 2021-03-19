Son dakika haber: Vali Salih Ayhan'dan "kurallara uyun" çağrısı

Sivas Valisi Salih Ayhan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında esnafı denetledi.

Ayhan, Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan genel koronavirüs tablosuna göre Sivas'ın orta riskli iller arasında yer aldığını söyledi.

Kısıtlamaların kaldırılmasının ardından İçişleri Bakanlığının genelgeleri kapsamında dinamik denetim modeline geçildiğine dikkat çeken Vali Salih Ayhan, "Kısıtlamaların kaldırılması herkesi sevindirdi ancak son 2 haftadır yaşanan sosyal hareketlilik hepimizi endişelendirmeye başladı. Genel koronavirüs tablosuna göre Sivas'ın maviye en yakın illerden biri olduğunu, ancak son günlerde artan sosyal hareketliliğin ardından bu tablo kısmi olarak değişti." dedi.

Sivas merkez, Şarkışla, Altınyayla ve Divriği ilçelerinde vakalarda bir miktar artış olduğunu ifade eden Ayhan, şunları kaydetti:

"Bu süreçte, ilimiz merkez ve ilçelerimiz daha dikkatli olmalı. Ev ziyaretleri, taziye ziyaretleri, düğünler ve kalabalık ortamlardaki etkileşimden dolayı yaşanan kısıtlamaların yeniden uygulanmasını arzu etmeyiz. Tekrar eskiye dönmemek, esnafın kepenk kapatmaması, yüz yüze eğitimden uzaktan eğitime geçilmemesi için zorunlu olmadığı sürece her bireyin kalabalık ortamdan uzak durması önem arz etmektedir. Unutmayalım ki hepimiz birbirimize karşı sorumluyuz. Kul hakkı var, vebal var. Yeni bir sendrom, yeni bir travma yaşamak istemiyoruz. Allah'ın izni ile bu küresel salgını hep beraber yeneceğiz."

Sivas Lokantacılar ve Kebapçılar Esnaf Odası Başkanı Nazım Yiğit ise denetimlerin başarıyla sürdürüldüğünü, bu süreçte de lokantaların yüzde 50 kapasite ile faaliyetlerine devam ettiğini söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı