Yeni bir social brand doğuyor; 'Vox10 Mood'

29.02.2020 12:55 | Son Güncelleme: 29.02.2020 12:55

Sosyal Medya Uzmanı Haluk Arslantaş, sürekli gelişen ve değişen giyim sektörü girişimcilerin büyük ilgisini çektiğini ve sektörde farklı fikirler kaçınılmaz olduğunu söyledi.



Sosyal Medyada gençlerin çok sevdiği Vox10 Mood serisinin modunuza göre değiştiğini ve içerdiği mesajlar ile eğlenceli mesajlar verdiğini kaydeden Sosyal Medya Uzmanı Haluk Arslantaş, "Son zamanlarda trend olan ve gençlerin çokça sevdiği mesaj içerikli sweatshirt ve tshirt'lere farklı bir boyut kazandıran Vox10 markasını şöyle yorumladı:



"Klasik baskı veya nakış detaylı modellerin sektörde her zaman tutulduğunu ve birbirinden şık desenlerle yeniden yorumlandığını tespit ettik. Fakat bir yenilik yapmamız gerektiğini de biliyorduk! Bizler de 'Vox10 Mood' serisi ile insanların bir sweatshirt'ü sürekli farklı mesajlarla güncelleyerek giymesinin keyifli olacağını düşünerek üretmeye başladık. Kitlelerde çok sevdi ve sosyal medyada büyük bir etkileşim aldı. 2020 yılının başlarında kış sezonuna biraz geç girmemize rağmen stoklarımızın yüzde 75'ini 3 gün gibi kısa bir sürede tükettik ve üretim hattımızdan kış sezonunu çekmeden devam ettik."



Ayrıca markanın geleceği ile ilgilide birkaç bilgi aktaran Haluk Arslantaş sözlerine şu şekilde devam etti:



"Henüz yeni olan markamızın bu denli ilgi görmesini kesinlikle ekip olarak geliştirdiğimiz stratejinin başarılı bir sonucu olarak görüyorum. Bizler ekip olarak ürünlerimizin her detayı için özenle çalıştık, pazarda yer edinebilmek için fikirlere önem verdiğimiz kadar üretim, kalite ve fiyat politikamızı da özen gösterdik. En kaliteliyi en ucuza sunmayı hedefledik ve güncel piyasa şartlarında ürünlerimizi ulaşılabilir kıldık. Bu bağlamda yine aynı strateji ile en iyiyi, en kaliteliyi, en ucuza sunmak üzere yaz sezonuna yine içinde fikirler barındıran keyifli bir koleksiyonla hazırlandık. Vox10 ile sürprizlere hazır olun." - İSTANBUL

Kaynak: İHA