16.08.2019 16:21

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Yeni bir sayfa açıyoruz, yeni bir siyaset anlayışını Türkiye'ye getirmek istiyoruz. Hiç kimseyi ötekileştirmeden, kimliği, inancı, yaşam tarzı, yaşadığı bölge, hiçbir ayrım yapmadan, her insanın mutlu olacağı, huzurlu olacağı ve siyasetin de akil ve aynı zamanda ahlaklı olacağı bir süreci başlatmak istiyoruz." dedi.

Kılıçdaroğlu, Yozgat'ın Çayıralan ilçesinde belediye tarafından düzenlenen 11. Bal ve Kültür Festivali'nde yaptığı konuşmada, bir ülkede insanların kendisi dışındaki canlıları da koruması, o canlıların yaşaması için elinden gelen bütün çabayı göstermesi gerektiğini belirtti. Bunun insan olarak herkesin ortak görevi olduğunu vurgulayan Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"Ağaçlarımızı koruyacağız, ormanlarımızı koruyacağız. Kaz Dağlarını koruyacağız. O dağlardaki ağaçları, ormanları koruyacağız. Bunu söylediğimiz zaman bana kızıyorlar, diyorlar ki 'Ey Kılıçdaroğlu niye böyle konuştun?' Ağacın, kurdun kuşun hakkı yok mu, insanın hakkı yok mudur. Herkesin bu doğada bir hakkı vardır, bir hukuku vardır. Hiç kimse unutmasın, kainat adaletle inşa edilmiştir, adaletsiz bir kainat yoktur. Adaleti savunmak sadece bir partinin görevi değil, bir kişinin görevi değil, insan olan herkesin ortak görevidir."

Kılıçdaroğlu, mahalli idareler seçimini kazanan belediye başkanlarının, parti ayrımı yapmadan herkese eşit hizmet sunması gerektiğini ifade ederek şunları söyledi:

"Yeni bir sayfa açıyoruz, yeni bir siyaset anlayışını Türkiye'ye getirmek istiyoruz. Hiç kimseyi ötekileştirmeden, kimliği, inancı, yaşam tarzı, yaşadığı bölge, hiçbir ayrım yapmadan, her insanın mutlu olacağı, huzurlu olacağı ve siyasetin de akil ve aynı zamanda ahlaklı olacağı bir süreci başlatmak istiyoruz. Dedik ki siyasetçi hesap vermek zorundadır. Siyasetçi cebini dolduramaz, siyaset zenginleşme aracı değildir. Siyaset halka hizmet etme aracıdır. Halka hizmet aynı zamanda Hakk'a hizmettir. Biz bunu yapmak kararlılığındayız."

"Biz herkesi kucaklamaya hazırız"

Partisinin belediye başkanlarına "Ayrım yapmayacaksınız, harcadığınız her kuruşun hesabını millete vereceksiniz" dediğini anımsatan Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Böylece vatandaş güven içinde, 'Oy vermedim ama helal olsun şu hizmeti yaptı' diyecek. Ayrım yapmayacaksınız derken bir istisna söyledim belediye başkanlarıma. Eğer bir mahalle fakirse, bir aile varsa oraya istisna yapacaksınız. Onlara daha fazla hizmet götüreceksiniz. Çayıralan'da bir çocuk yatağa aç giriyorsa, o ailenin derdi olmaktan çıkıp belediye başkanının derdi olacak diyorum. Diyorum ya yeni bir siyaset anlayışı, ahlaklı bir siyaset anlayışı eşitlikçi bir siyaset anlayışı, kul hakkı yemeyen, vatandaşına hesap veren bir siyaset anlayışı, hesap verirken de hesap vermeyi onurlu bir görev olarak kabul eden bir siyaset anlayışı. Bunu getirmeye çalışıyoruz ve bunu yapacağız."

Kılıçdaroğlu, gerginlik siyasetinden yana olmadığına dikkati çekerek "Gerginlikten hoşlanmıyorum, kavgadan hoşlanmıyorum. Bu güzel ülkede, birlikte yaşamak varken niye kavga ediyoruz, hangi gerekçeyle kavga ediyoruz? Biz herkesi kucaklamaya hazırız, belediye başkanı da herkesi kucaklayacak." dedi.

Kaynak: AA