'Yeni bir saldırı olasılığı çok yüksek'

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Sahada durumun son derece tehlikeli olduğunu belirtti, 'Kabil'deki havaalanına yönelik yenibir saldırı olabilir' dedi.

Sahada durumun son derece tehlikeli olduğunu belirtti, 'Kabil'deki havaalanına yönelik yeni

bir saldırı olabilir' dedi..

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden,

Ulusal Güvenlik Konseyi ve bölge komutanlarıyla yaptığı toplantı sonrasında yazılı açıklama yaptı..

Askerlerinin güvenliğine öncelik vermek üzere her türlü önlemi aldıklarını

vurgulayan Biden, "Sahadaki durum son derece tehlikeli olmaya devam ediyor ve havaalanına yeni bir terör saldırısı tehdidi yüksek. Komutanlarımız 24 ila 36 saat içinde yeni bir saldırı olasılığının yüksek olduğunu bildirdiler." değerlendirmesinde bulundu.

Amerikan ordusu önceki gün Daeş/Horosan'a misilleme saldırısı düzenlemişti.. Başkan Bıden bu saldırının

son olmayacağını vurguladı..

'Menfur saldırıya karışan herkesi yakalamaya ve

bedelini ödetmeye devam edeceğiz.'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı