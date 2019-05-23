Yeni Bir Kriz ve Mücadele Alanı: Doğu Akdeniz
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Yeni Bir Kriz ve Mücadele Alanı: Doğu Akdeniz

Doğu Akdeniz bölgesini 2000’li yıllardan itibaren bir mücadele alanı haline getiren temel unsur, bölgede enerji kaynaklarının keşfedilmesi, özellikle doğal gazın bulunmasıdır

Yeni Bir Kriz ve Mücadele Alanı: Doğu Akdeniz

ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu'nun araştırmalarına göre, Doğu Akdeniz yaklaşık olarak 1,7 milyar varil petrol ve 122 trilyon fit küp gaz potansiyeline sahip.

Bu potansiyel, bölge ülkelerinin yanı sıra dünyanın önde gelen enerji şirketlerinin ve enerji ihtiyacı yüksek devletlerin de dikkatini çekmeye başladı. Bu durum da bölgeyi yeni bir mücadele ve kriz alanı haline getirdi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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