Yeni Bir Hayat Mümkün' Projesi Başlıyor

İl Sağlık Müdürlüğü Ar-Ge Birimi tarafından hazırlanan ve Avustralya Büyükelçiliği 2018 Doğrudan Yardım Programına başvurusu kabul edilen 'Yeni Bir Hayat Mümkün' projesinin yürütülmesi için protokol, İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ali Ramazan Benli ve proje ortağı olan Kayseri Kızılay Toplum Merkezi Yöneticisi Ali Orhan tarafından imzalandı.

Protokol imza töreninde konuşan İl Sağlık Müdürü Benli, Avustralya Büyükelçiliğinin toplum desteği projelerine Kızılay ile birlikte ortak müracaat yaptık ve 'Yeni Bir Hayat Mümkün' ismiyle göçmen bayanlara yönelik hazırlamış olduğunuz proje kabul gördü. 15 bin Avustralya doları şekilde desteklenecek. Bu konuda proje ortağımız olan Kızılay'da bugün protokol imzalayacağız.Bu projenin manevi değeri büyük diye düşünüyorum. Kayseri Sağlık Müdürlüğü ve Türk Kızılayı Kayseri Toplum Merkezi ortaklaşa bu projeyi geçirmiş olduk. İnşallah hayırla sonuçlanır ve toplumumuza bir katkıda bulunmuş oluruz" dedi.,

Kayseri Kızılay Toplum Merkezi Yöneticisi Ali Orhan ise, "Biz Türk Kızılayı Toplum Merkezi olarak geçici koruma ve uluslararası koruma altındaki misafirlerimize psikososyal destekler veriyoruz. Bu desteklerin kapsamlarını genişleterek göçmenlerin kendilerine yeterliliklerini artırmak istiyoruz. Böyle bir projeyi de bize ortak ettikleri için İl Sağlık Müdürlüğüne teşekkür ediyoruz. Biz yardım etmeye çalışıyoruz fakat devlet kurumlarının desteği ile daha büyük ve geniş kitleye ulaşıyor. İnşallah daha büyük projelerde beraberliklerimiz olur" diye konuştu.

12 ay sürecek olan proje kapsamında, Kayseri'de ikamet eden 400 Suriyeli kadına; ülke ve şehir yaşam şekli, sağlık tesislerine yönelik uyumlarının geliştirilmesi, sağlık okuryazarlıklarının arttırılması, aile planlaması, kendi sağlıklarını, çocuklarının sağlıklarını koruma becerilerinin gelişmesi, cinsiyet eşitliği gibi konularda farkındalığının artması ve çocuk bakıcısı olarak meslek edinmelerinin önünün açılması hedefleniyor. - KAYSERİ

Kaynak: İHA