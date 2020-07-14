Yeni bir dil öğrenmekte en iyi yaşlan 20'leriniz olabilir
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
BBC

Yeni bir dil öğrenmekte en iyi yaşlan 20'leriniz olabilir

Yeni bir dil öğrenmekte çocukların daha yatkın olduğunu düşünürüz. Ancak bilimsel araştırmalar bunun çok doğru olmayabileceğini gösteriyor.

Yeni bir dil öğrenmekte en iyi yaşlan 20'leriniz olabilir
14.07.2020 15:47 | Son Güncelleme: 14.07.2020 16:00

Londra'nın kuzeyindeki bir İspanyol kreşinde yoğun bir sonbahar sabahı.

Anne ve babalar, çocuklarını kreşe teslim ederken, öğretmenler çocuklara sarılıp, neşeyle "Buenos días!" diyorlar.

Oyun alanında bir kız saçının "coleta" (at kuyruğunun İspanyolcası) yapılmasını istiyor ve daha sonra bir topu yuvarlayıp, İngilizce "Catch!" (Yakala" diye bağırıyor.

Okulun Müdürü Carmen Rampersad "Bu yaşlarda çocuklar dil öğrenmiyorlar, ediniyorlar" diyor.

Bu cümle, etraftaki küçük çok dilli çocukların, imrenilecek kadar çaba göstermeden farklı diller konuşabilmelerini özetliyor.


haberler.com/haber/2020/07/14/yeni-bir-dil-ogrenmekte-en-iyi-yaslan-20-leri-2-13419272_o.jpg"/>


Birçok çocuk için, İspanyolca üçüncü, hatta dördüncü dil. Ana dilleri arasında Hırvatça, İbranice, Korece ve Flemençe var.

Bu durumu, ortalama bir yetişkinin dil kurslarında çektiği zorluklarla kıyaslayınca, dil öğrenmeye mümkün olduğunca genç yaşta başlamanın kolay olduğu sonucuna kolayca varılabiliyor.

Ancak bilimin, dillerle ilişkimizin ömrümüz boyunca nasıl evrildiği konusundaki görüşü çok daha karmaşık ve geç başlayanları cesaretlenmesi için çok neden var.

Genel olarak, hayatımızın farklı aşamaları bizlere dil öğrenmede farklı avantajlar sunuyor.

Bebekken, farklı sesleri daha iyi algılıyoruz, yeni yeni yürümeye başlamışken, yerel aksanları müthiş bir hızla konuşmaya başlayabiliyoruz.

Yetişkinken, dikkat süremiz daha uzun ve kendi dilimizde bile kelime haznemizi geliştirmeye yarayan, okuyabilmek gibi hayati önemdeki kabiliyetlere sahibiz.

Sosyal durum, öğretim yöntemleri ve sevgimiz ile dostluklarımız gibi, yaşlanmanın ötesindeki birçok faktör de kaç dili ne kadar iyi konuşabildiğimizi etkileyebiliyor.

Beynin mümkün olduğunca çoğunu kullanmak


haberler.com/haber/2020/07/14/yeni-bir-dil-ogrenmekte-en-iyi-yaslan-20-leri-3-13419272_o.jpg"/>


Gelişimsel Linguistik Profesörü ve Edinburgh Üniversitesi'ndeki İki Dillilik Önemlidir Merkezi'nin Direktörü Antonella Sorace "Yaşla birlikte, her şey düşüşe geçmiyor" diyor.

Sorace, "açık öğrenme" diye bilinen, bir öğretmenin bir sınıfta kuralları anlattığı öğrenme yöntemini örnek gösteriyor.

"Küçük çocuklar açık öğrenmede çok kötüdür, çünkü bilişsel kontrolleri, dikkatleri ve hafıza kabiliyetleri yoktur" diyor.

Ancak yetişkinler, bunda çok daha iyi.

Sorace "Yani bu yaşla gelişen bir şey olabilir" diye de ekliyor.

Örneğin, İsrail'de yapılan bir araştırmada, yetişkinlerin keyfi bir dil kuralını anlamakta ve kelimelere uygulamakta daha iyi oldukları sonucuna varıldı.

Uzmanlar üç farklı grubu kıyasladılar: 8 yaşındakiler, 12 yaşındakiler ve genç yetişkinler. Yetişkinler diğer iki gruba göre daha iyi skor elde ederken, 12 yaşındakiler de 8 yaşındakilerden daha iyiyid.


haberler.com/haber/2020/07/14/yeni-bir-dil-ogrenmekte-en-iyi-yaslan-20-leri-4-13419272_o.jpg"/>


Daha uzun vadede yapılan, başka bir araştırmada da hem Katalanca hem de İspanyolca bilen yaklaşık 2 bin kişinin İngilizce öğrenmeleri takip edildi. Daha geç başlayanlar, yeni dili gençlere göre daha hızlı öğrendiler.

Genç yetişkin beynin gücü

İsrail'deki araştımacılar, daha yaşlı katılımcıların, olgunlukla birlikte gelen kabiliyetlerden yararlandığını söylüyor. Daha ileri problem çözümü stratejileri ve daha büyük linguistik deneyim gibi.

Bir başka deyişle, daha yaşlı öğrenciler kendileri ve dünya hakkında daha çok şey biliyor ve bu bilgiyi yeni bilgileri işlemekte kullanabiliyorlar.

Küçük çocukların mükemmel olduğu alansa, ana dilinde konuşanları dinlemek ve onları taklit etmek. Ancak bu ana dilde konuşanların etrafında çok fazla zaman geçirmeyi gerektiriyor.

2016'da İki Dillilik Önemlidir Merkezi, ilk okullardaki Çince dersleri konusunda bir rapor hazırladı.

Haftada bir saat öğretimin, beş yaşındakilerde fazla bir fark yaratmadığını tespit eddiler.

Ancak ek yarım saat ve ana dili Çince olan birinin varlığı, çocukların tonlama gibi, Çince'de yetişkinlerin öğrenmesinin daha zor olduğu unsurları, kavrayabilmelerini sağladı.

Kolay öğrenim

Hepimiz hayata doğal dil uzmanları olarak başlarız. Bebekken, dünya dillerini oluşturan 600 sessiz ve 200 sesli harfin hepsini duyabiliriz.


haberler.com/haber/2020/07/14/yeni-bir-dil-ogrenmekte-en-iyi-yaslan-20-leri-5-13419272_o.jpg"/>


İlk yılımızda beynimiz, en sık duyduğumuz seslerin tonunu tutturmakta uzmanlaşıyor.

Bebekler, ana dillerinde mırıldanıyorlar. Yeni doğan bebekler bile aksanla ağılyor ve anne karnındayken duydukları sesleri taklit ediyor.

Bu uzmanlaşma aynı zamanda, ihtiyaç duymadığımız kabiliyetleri geride bırakmak anlamına geliyor. Örneğin Japon bebekler 'l' ve 'r' seslerinin arasındaki farkı kolayca anlayabilirken, Japon yetişkinler için bu çok daha zor.

Sorace, kendi dilimizi edinmekte ilk yılların hayati önemde olduğunu söylüyor.

Terk edilmiş ya da izole büyümüş çocuklar üzerinde yapılan araştırmalar, konuşmayı erken yaşlarda öğrenmezsek, bunu ileriki yıllarda telafi edemeyeceğimizi gösteriyor.

Ancak şaşırtıcı olan şu: Aynı durum yabancı dil öğrenmekte geçerli değil.

York Üniversitesi'nden Psikolinguist Danijela Trenkic "Önemli olan, yaşın birçok başka şeyle birlikte rol oynadığı" diyor.

Çocukların yaşamı, yetişkinlerden çok farklı.

Trenkic çocukların ve yetişkinlerin dil öğrenme kabiliyetlerini kıyaslarken, "bire bir benzer şeyleri karşılaştırmadığımızı" söylüyor.


haberler.com/haber/2020/07/14/yeni-bir-dil-ogrenmekte-en-iyi-yaslan-20-leri-6-13419272_o.jpg"/>


İhtiyaç, öğrenmeye ittiğinde...

Trenkic, yeni bir ülkeye taşınan bir aile örneğini veriyor.

Genelde çocuklar, yeni dili anne ve babalarından çok daha hızlı öğreniyor.

Çocuklar, yeni dilde ustalaşmanın arkadaş edinmelerinde, kabul görmelerinde ve uyum sağlayabilmelerinde çok daha acil bir gereklilik olduğu hissedebilirler.

Diğer yandan anne ve babaları ise, diğer göçmenler gibi kendilerini anlayan insanlarla sosyalleşebilirler.

Trenkic "Bana göre, duygusal bağı yaratmak, dil öğrenmekte sizi daha iyi hale getiren şey" diyor.

Yetişkinler de bu duygusal bağı yaratabilir ve sadece ana dilini konuşan biriyle sevgi ya da arkadaşlıkla da değil.

2013 yılında, başlangıç seviyesinde bir İtalyanca kursuna katılan İngiliz yetişkinler üzerinde yapılan bir araştırma, dil öğrenmeye devam edenlerin, diğer öğrenciler ve öğretmenlerle bağ kuranlar oldukları sonucuna vardı.

Trenkic "Kafanıza uygun birilerini bulursanız, dili öğrenmeye devam etme, sabretme ihtimaliniz artıyor" diyor.

"Ve gerçekten de bu önemli bir şey. Öğrenmek için yıllarınızı harcamanız gerek. Sosyal bir motivasyon yoksa, sürdürebilmeniz gerçekten zor."

Ömür boyu devam eden bir süreç

Bu yıl, MIT'de yapılan bir araştırmada yaklaşık 670 bin kişi internden üzerinden yapılan bir sınava katıldı. Sınavda, ana dile yakın İngilizce gramer bilgisini yakalamak için en iyi yaşın 10 olduğu, daha sonra bu yeteneğin azaldığı saptandı.


haberler.com/haber/2020/07/14/yeni-bir-dil-ogrenmekte-en-iyi-yaslan-20-leri-7-13419272_o.jpg"/>


Ancak aynı çalışma, zamanla kendimizinki de dahil, dillerde daha da iyileşmeye devam edebileceğimizi gösterdi.

Örneğin, kendi dilimizin gramerinde 30 yaş itibariyle ustalaşıyoruz.

İnternet üzerinen yapılan bir başka araştıma da, yetişkinlerin kendi dillerinde orta yaşlara kadar, günde en az bir kelime daha öğrediklerini gösterdi.

Tenkic, MIT'nin çalışmasında çok ayrıntı bir şeyin, insanların ana dil seviyesinde gramer bilgisine ulaşmalarının analiz edildiğini söylüyor.

Ortalama bir dil öğrencisi için, bu hiç geçerli bir şey olmayabilir.

Neden dil öğrenilir?

Trenkic "İnsanlar bazen, yabancı bir dil öğrenmenin en büyük ajantajını soruyor" diyor.

"Daha çok para kazanacak mıyım? Daha zeki olacak mıyım? Daha sağlıklı kalacak mıyım?"


haberler.com/haber/2020/07/14/yeni-bir-dil-ogrenmekte-en-iyi-yaslan-20-leri-8-13419272_o.jpg"/>


"Ama aslında, yabancı dil bilmenin en büyük avantajı, daha çok sayıda insanla iletişim kurabilmek" diyor.

Trenkic'in kendisi Sırp. İngilizceyi, 20'li yaşlarında İngiltere'ye taşındıktan sonra akıcı konuşmaya başlamış.

Özellikle yorgun ya da stresli olduğunda hala gramer hataları yaptığını anlatıyor.

"Ama buna karşın, İngilizce'de hala muhteşem şeyler yapabiliyorum. Büyük edebi eserlerden keyif alabiliyor, anlanlı, yayınlanabilir metinler yazabiliyorum" diyor.

Aslında Trenkic, MIT'nin sınavında İngilizce'yi ana dili gibi bilenler arasına grimiş.

İspanyol kreşinde, öğretmenler, 'Cumpleaños feliz'i söylerken ve kitaplıkta Grufallo'nin İbranicesi bulunurken, kreşin müdiresi de yabancı dil öğrenmeye geç başlayanlar. Carmen Rampersad Romanya'da büyümüş ve İngilizce'de 20 yaşlarında ustalaşmış. Çocukları kreşte İspanyolcayı özümsemiş.

Ama belki de en büyük dil maceraperesti eşi.

Aslında Trinidadlı ama Romence'yi Moldova sınırına yakın yaşayan eşinin ailesinden öğrenmiş.

Rampersad "Romencesi mükemmel. Moldova aksanıyla konuşuyor. Harika" diyor.

BBC
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber alamadığı sevgilisinin evine çilingirle giren şahsın 2 yıl hapsi isteniyor 3. Sayfa
Haber alamadığı sevgilisinin evine çilingirle giren şahsın 2 yıl hapsi isteniyor
Ambulansa yol vermeyen kamyon şoförüne, 2 bin 963 lira ceza kesildi 3. Sayfa
Ambulansa yol vermeyen kamyon şoförüne, 2 bin 963 lira ceza kesildi
Son Dakika: İdlib'de Türk-Rus ortak devriyesine düzenlenen bombalı saldırıda can kaybı yaşanmadı Güncel
Son Dakika: İdlib'de Türk-Rus ortak devriyesine düzenlenen bombalı saldırıda can kaybı yaşanmadı
Vatandaşa 'Terbiyesizlik yapma lan' diyen kaymakama ödül gibi ceza Güncel
Vatandaşa "Terbiyesizlik yapma lan" diyen kaymakama ödül gibi ceza
Songül Karlı, 20 milyon TL dolandırıldığını söyleyerek eski eşine demediğini bırakmadı Magazin
Songül Karlı, 20 milyon TL dolandırıldığını söyleyerek eski eşine demediğini bırakmadı
Tartıştığı site sakini, kuryeyi sokak ortasında evire çevire dövdü 3. Sayfa
Tartıştığı site sakini, kuryeyi sokak ortasında evire çevire dövdü
Temizlik işçisi, yol kenarındaki poşetin içinde cansız beden parçaları buldu
Temizlik işçisi, yol kenarındaki poşetin içinde cansız beden parçaları buldu
Kemal Kılıçdaroğlu, Meclis'teki 15 Temmuz törenine katılmayacak
Kemal Kılıçdaroğlu, Meclis'teki 15 Temmuz törenine katılmayacak
Uyanıp bahçesine çıkan vatandaş, şaha kalkmış otomobili görünce hayatının şokunu yaşadı
Uyanıp bahçesine çıkan vatandaş, şaha kalkmış otomobili görünce hayatının şokunu yaşadı
Uyuyan kocasını 15 balta darbesiyle öldüren kadın: Çocuklarım için yaşamak istedim
Uyuyan kocasını 15 balta darbesiyle öldüren kadın: Çocuklarım için yaşamak istedim
Aylar önce adliyede 15 kişi tarafından darp edilen genç avukat kalbine yenik düştü
Aylar önce adliyede 15 kişi tarafından darp edilen genç avukat kalbine yenik düştü
Dinamit patlatan defineciler patlayıcılarla birlikte şelaleden düştü
Dinamit patlatan defineciler patlayıcılarla birlikte şelaleden düştü
'Toprağa gömülmek istemiyorum' diyen Cenk Eren: Vücudumu üniversiteye bağışlayabilirim
"Toprağa gömülmek istemiyorum" diyen Cenk Eren: Vücudumu üniversiteye bağışlayabilirim
Azerbaycan'dan Ermenistan'a ağır darbe! 100 Ermeni asker öldürüldü
Azerbaycan'dan Ermenistan'a ağır darbe! 100 Ermeni asker öldürüldü
Bir garip koronavirüs vakası! 35 gündür denizde olan balıkçılardan 57'sinin testi pozitif çıktı
Bir garip koronavirüs vakası! 35 gündür denizde olan balıkçılardan 57'sinin testi pozitif çıktı
Ev ve araç almak isteyenler dikkat! İşte bankaların konut ve taşıt kredisi için belirlediği faiz oranları
Ev ve araç almak isteyenler dikkat! İşte bankaların konut ve taşıt kredisi için belirlediği faiz oranları
Tecavüz skandalıyla sarsılan prestijli üniversite, öğrencilerine 'cinsel rıza' dersi verecek
Tecavüz skandalıyla sarsılan prestijli üniversite, öğrencilerine 'cinsel rıza' dersi verecek
Hande Erçel'in leopar desenli bikinili pozu 1,5 milyon beğeni aldı
Hande Erçel'in leopar desenli bikinili pozu 1,5 milyon beğeni aldı
Erkan Kolçak Köstendil ve Cansu Tosun'un bebekleri dünyaya geldi
Erkan Kolçak Köstendil ve Cansu Tosun'un bebekleri dünyaya geldi
Tatilde aşka gelen Gökhan Çıra, Selin Ciğerci ile öpüşme pozunu paylaştı
Tatilde aşka gelen Gökhan Çıra, Selin Ciğerci ile öpüşme pozunu paylaştı
Atık mermerleri değerlendiren kadınlar, ülke ekonomisine yıllık 1 milyon dolar katkı sağlıyor
Atık mermerleri değerlendiren kadınlar, ülke ekonomisine yıllık 1 milyon dolar katkı sağlıyor
Kıskandığı sevgilisini göğsüne sapladığı 9 bıçak darbesiyle öldürdü
Kıskandığı sevgilisini göğsüne sapladığı 9 bıçak darbesiyle öldürdü
Şarkıcı Güliz Ayla, mayosuyla direk dansı yaparken poz verdi
Şarkıcı Güliz Ayla, mayosuyla direk dansı yaparken poz verdi
Devlet kurumuna girip 'Size koronavirüs hediye getirdim' diyen şahsa 3 bin lira para cezası
Devlet kurumuna girip "Size koronavirüs hediye getirdim" diyen şahsa 3 bin lira para cezası
Survivor'da duygusal anlar! Cemal Can'ın babası oğlunun dizlerindeki yaraları öptü
Survivor'da duygusal anlar! Cemal Can'ın babası oğlunun dizlerindeki yaraları öptü
Oyuncu Murat Eken, 4 yıllık evliliğini sessiz sedasız tek celsede bitirdi
Oyuncu Murat Eken, 4 yıllık evliliğini sessiz sedasız tek celsede bitirdi
Böyle yüzsüzlük görülmedi! Kahraman Ömer Halisdemir'in katili işine geri dönmek istedi
Böyle yüzsüzlük görülmedi! Kahraman Ömer Halisdemir'in katili işine geri dönmek istedi
Pes dedirten rahatlık! 6 çocuğunun annesini öldürüp baldızına kahvaltıya gitmiş
Pes dedirten rahatlık! 6 çocuğunun annesini öldürüp baldızına kahvaltıya gitmiş
Sarmaş dolaş pozla Selçuk Yöntem'in doğum gününü kutlayan Tuvana Türkay, paylaşımını sildi
Sarmaş dolaş pozla Selçuk Yöntem'in doğum gününü kutlayan Tuvana Türkay, paylaşımını sildi
Rıdvan Dilmen: Trabzonspor, Abdülkadir Ömür için teklif edilen 22 milyon euroyu reddetti
Rıdvan Dilmen: Trabzonspor, Abdülkadir Ömür için teklif edilen 22 milyon euroyu reddetti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mehmet Han Bülent Turan Hüseyin Filiz Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hande Yener Aybüke Pusat Demet Akalın İbrahim Tatlıses
Spor Falcao Adem Büyük Ünal Karaman Burak Yılmaz Malcolm Thomas
Daha Fazla Sel Rize Çayeli Ayasofya
Şu an buradasınız: Yeni bir dil öğrenmekte en iyi yaşlan 20'leriniz olabilir - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.7.2020 16:00:29. #1.15#
title