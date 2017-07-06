Yeni Bir Atom Altı Parçacık Keşfedildi

Bilim adamları, yeni bir atom altı parçacık keşfettiklerini açıkladı.



Avrupa'daki Büyük Hadron Çarpıştırıcısı'nda görevli fizikçiler, uzun süredir teoride var olduğu kabul edilen ancak daha önce hiç görülmeyen baryon türünün anlık keşfini duyurdu.



Deneyde yer alan Oxfordlu fizikçi Guy Wilkinson, Büyük Hadron Çarpıştırıcısı'ndaki yüksek hızlı çarpışmaların, Xi cc adı verilen baryon parçacığının bir saniyeliğine gözlenmesini sağladığını bildirdi.



Wilkinson, çok kısa da olsa bu anın, parçacık fiziğinde "kayda değer biçimde uzun bir süre" olduğunu vurguladı.



Baryonun, iki ağır, bir hafif kuarka sahip olduğu, normalde baryonlarda bir ağır kuark bulunduğu belirtildi.



Guy Wilkinson, baryondaki iki ağır kuarkın, iki güneşli bir sistemde etkileşim halinde dans eder gibi hareket ettiği, hafif kuarkın dans eden çiftin etrafında dolaştığını söyledi.



"İnsanlar uzun zamandır bunu bekliyordu." diyen Wilkinson, keşfin, fizikçilerin araştırması için yeni bir "baryonlar ailesini" açığa çıkardığını dile getirdi.



Ekip, keşifle ilgili raporunu Physical Review Letters'a sundu.



Parçacıklara kütlelerini verdiği düşünülen Higgs Bozonu, Fransa-İsviçre sınırında yerin 100 metre altında bulunan CERN tesislerinde yapılan deneyler sonucunda 2013 yılında keşfedilmişti.