Yeni Bir Araştırmaya Göre WhatsApp, İlişkilerimizi Olumlu Etkiliyor

Sosyal medyanın kullanımı konusunda birçok fikir ayrılığı bulunuyor. Bazıları, sosyal medya sebebiyle akıllı telefonlara fazla baktığımız için boynuz çıkarttığımızı söylerken bazıları da olumlu haberler verebiliyor.

Uluslararası İnsan-Bilgisayar Etkileşimi Dergisi'nin araştırmasına göre popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ı kullanmak, kullanıcı psikolojisi üzerinde olumlu etkilere neden oluyor.

158'i kadın, 42'si erkek olmak üzere 200 WhatsApp kullanıcısının katıldığı araştırmada, içerisinde çevrimiçi bağlılık, ilişkilerin kalitesi, psikososyal sonuçlar gibi faktörleri ele alan bir anket dolduruldu. Tüm katılımcılar, her gün yaklaşık 55 dakika kadar WhatsApp'ı kullandı. Araştırmanın sonucundaysa WhatsApp'ı daha çok kullanan kişilerin yalnız olma ihtimallerinin daha az olduğu ve daha özgüvenli oldukları ortaya çıktı.

Araştırma ekibinden Dr. Linda Gaye, konuya ilişkin "Kişiler, WhatsApp üzerinde ne kadar çok vakit geçirirse, kendilerini arkadaşlarına ya da ailelerine o kadar daha yakın hissediyorlar ve bu ilişkilerin daha kaliteli olduğunu düşünüyorlar" ifadelerini kullandı.