Yeni Bir Amerika-Çin Vergi Savaşı İhtimali - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yeni Bir Amerika-Çin Vergi Savaşı İhtimali

DailyMotion.com - Güncel
 - Güncelleme:

Dünyanın bir numaralı gündemi Rusya'nın haftalardır Ukrayna sınırına yaptığı askeri yığınak ve olası işgal senaryoları. Washington'un da gündemi farklı değil, ama Başkan Joe Biden ekonominin unutulmadığı mesajını veriyor.

Dünyanın bir numaralı gündemi Rusya'nın haftalardır Ukrayna sınırına yaptığı askeri yığınak ve olası işgal senaryoları. Washington'un da gündemi farklı değil, ama Başkan Joe Biden ekonominin unutulmadığı mesajını veriyor. Biden, Amerika'nın ticaret açığının rekor düzeye ulaştığı geçen hafta ekonomiyle ilgili üst üste açıklamalar yaptı. Ufukta yeni bir Amerika-Çin vergi savaşı ihtimali tartışılıyor

DailyMotion.com - Güncel

Amerika Birleşik Devletleri, Ukrayna, Rusya, Vergi, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title