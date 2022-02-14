Yeni Bir Amerika-Çin Vergi Savaşı İhtimali

Dünyanın bir numaralı gündemi Rusya'nın haftalardır Ukrayna sınırına yaptığı askeri yığınak ve olası işgal senaryoları. Washington'un da gündemi farklı değil, ama Başkan Joe Biden ekonominin unutulmadığı mesajını veriyor. Biden, Amerika'nın ticaret açığının rekor düzeye ulaştığı geçen hafta ekonomiyle ilgili üst üste açıklamalar yaptı. Ufukta yeni bir Amerika-Çin vergi savaşı ihtimali tartışılıyor

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