TOBB Türkiye İklimlendirme Meclisi Başkanı Poyraz: Tüm binalar 'neredeyse sıfır enerjili' olmalı

TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Türkiye İklimlendirme Sektörü Meclisi Başkanı Zeki Poyraz, 'Neredeyse Sıfır Enerjili Bina' (NSEB) kavramının yeni düzenlemeyle mevzuata girdiğini belirterek "Tüm binalar 'neredeyse sıfır enerjili' olmalı" dedi.

TOBB Türkiye İklimlendirme Sektörü Meclisi Başkanı Zeki Poyraz, yaptığı yazılı açıklamada, 'Binalarda Enerji Performans Yönetmeliği'nde 19 Şubat 2022 tarihinde değişikliğe gidildiğini, söz konusu değişiklikle 1 Ocak 2023'ten itibaren bir parseldeki toplam inşaat alanı 5 bin metrekareden büyük olan tüm binaların enerji performans sınıfının en az 'B' olacak şekilde inşa edilmesini ve buralarda kullanılacak enerjinin en az yüzde 5'inin yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılanmasını zorunlu hale getirdiğini bildirdi. Bu düzenlemenin Türkiye'nin iklim değişikliğiyle mücadele ve enerji verimliliğini artırma hedefleri doğrultusunda atılan faydalı bir adım olduğunu belirten Poyraz, ancak daha etkili ve kapsamlı gereklilikler bulunduğunu kaydetti.

"Alan sınırlaması olmadan, ruhsata tabi tüm binaların enerji ihtiyacının sınırlandırılmasına; sınırlandırılan bu ihtiyacın, verimlilik uygulamaları sonrası mümkün olan oranda yenilenebilir enerjiden karşılanmasına yönelik olarak yeşil bina/yerleşme için yeşil sertifika ve NSEB ile ilgili yasal altyapı iyileştirilmelidir. Tüm binalar 'neredeyse sıfır enerjili' olmalı. Bunun için sınırlandırmanın, söz konusu Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliğinin atıfta bulunduğu, bugünlerde güncelleme çalışmalarının yapıldığı TS825 Binalarda Isı Yalıtım Kuralları Standardında yer bulabileceği düşüncesindeyiz. Ayrıca binalarda enerji verimliliğini ve yenilenebilir enerji kullanımını artırmak için karbon fiyatlandırma temelli, mevcut binalarda teşvik/destek mekanizmaları, yeni binalarda kredi/vergi desteği mekanizmaları ve gerekli finansal alt yapı oluşturulmalıdır. Diğer taraftan mevcut binalarda enerji verimliliğinin artırılması ve karbon salımınım azaltılması doğrultusunda teşvik, finans, destek ve bilinçlendirme faaliyetleri için kamu, ilgili özel sektör temsilcileri ve üniversitelerin içinde bulunacağı özerk bir üst yapı oluşturulmalıdır."

Demirören Haber Ajansı - Güncel