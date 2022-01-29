Yeni Bilsoft ve Ticimax İşbirliği KOBİ'yi rahatlattı

Bilsoft Yazılım, e-ticaret altyapı sağlayıcısı sektör liderlerinden Ticimax ile gerçekleştirdiği entegrasyon ile, e-ticaret yoluyla işini büyütmek isteyen KOBİ'lere birçok avantaj sunuyor.

Bilsoft ve Ticimax entegrasyonu ile, işini büyütmek isteyen firmalar büyük alışveriş siteleri gibi pazaryerlerini entegre bir şekilde yönetirken, kendi e-ticaret sitesi ile, kargolarını ve arama motoru optimizasyonunu da tek yerden rahatça yönetebiliyor.

Başta ön muhasebe, hızlı satış, stok takip, e-fatura gibi Küçük ve Orta Boy İşletmelerin (KOBİ) ihtiyaç duyduğu ticari yazılım programlarını geliştirerek işletmelerin ihtiyaç duyduğu programları entegre şekilde sunan Bilsoft Yazılım, e-ticarete atılmak ve işini büyütmek isteyen işletmelere kapsamlı çözümler sunmaya devam ediyor. Gelişmiş e-ticaret çözümleri sayesinde firmalar hem e-ticaret sitesini hem de bütün pazar yerlerini entegre olarak yönetebilecek. Dahası, işletmeler, gelen siparişleri, Bilsoft Ön Muhasebe üzerinden anında tek tıkla, e-fatura, e-arşiv fatura veya e-irsaliye olarak faturalandırabilir ve müşteriye ister kargo ile birlikte e-irsaliye olarak isterse e-posta yoluyla e-arşiv fatura veya e-fatura olarak gönderebilecekler.

Ticimax ile yaptıkları entegrasyonun KOBİ'lere sağladığı avantajları değerlendiren Bilsoft Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Orkun Öztürk, son dönemde yükseliş trendi olan e-ticarete başlamak ve işlerini büyütmek isteyen KOBİ'lere destek olmaya devam ettiklerini aktardı. Öztürk, "Dijitalleşmenin etkisini bu yıl daha da fazla göreceğiz. Birçok işletmenin dijital ortama geçtiği bir dünyada e-ticaret KOBİ'ler için çok önemli fırsatlar sunuyor. Bilsoft Yazılım, her alanda olduğu gibi e-ticaret alanında da işletmeleri desteklemek için sektörde en iyileri ile anlaşma yaparak kullanıcıların en iyi hizmeti alması için çabalıyor. Bu konuda Ticimax ile birlikte hayata geçirdiğimiz e-ticaret fırsatları ile firmaların işlerini kolaylaştırırken satışlarını da ciddi oranda arttırmayı amaçlıyoruz" diye aktardı.

Öztürk, ayrıca, gerçekleştirdikleri entegrasyon sayesinde, KOBİ'lerin pazaryerlerine tek tek entegrasyon ücreti ödemeyeceğini ve bu entegrasyon kapsamında özel fiyatlarla e-ticaret entegrasyonu ve alt yapısı ile ön muhasebe, hızlı satış ve e-fatura/e-arşiv fatura/e-irsaliye çözümlerini bir bütün olarak kullanabileceğini ifade etti.

Öztürk, son olarak, basit ön muhasebeden stok takip sistemlerine, üretim takip programlarından e-fatura ve e-dönüşüm desteklerine kadar 360 derece hizmet veren Bilsoft Yazılımın daha fazla iş ortaklıklarının olacağını, en iyi kalitede ve en pratik çözümleri getireceğini vurgulayarak konuşmasını sonlandırdı. - DÜZCE

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi