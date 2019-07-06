Yeni Bilgisayar Çipleri Bilimsel Araştırmaları 1000 Kat Hızlandıracak

Blueshift Memory, bir İngiliz bilgisayar girişim şirketi. Bu şirket, bilgisayarlar için yeni bir çip üretiyor ve söylediklerine göre bununla birlikte veri işlemleri yaklaşık 1000 kat hızlanıyor. Şirketin söylediğine göre bilimsel araştırmaları hızlandırmayı amaçlayan bu çip aynı zamanda DNA araştırmaları, yapay zeka tasarımları ve yeni ilaç keşiflerine de yol açacaktır.

Blueshift Memory teknoloji sorumlusu Peter Marosan, "Bir taksi şoförü olduğunuzu ancak çalıştığınız şehrin devamlı değiştiğini hayal edin. İnsanların durmadan taşındığını ve dükkanların ortadan kaybolduğunu ve başka yerlerde tekrardan ortaya çıktığını düşünün. Bu, mevcut yongalardaki çalışma sistemini size açıklayabilir. Bizim tasarımımız, bulunduğunuz şehri her şeyin nerede olduğunu bildiğiniz yapılandırılmış ve stabil bir şehirle değiştirmeye yarıyor. Her şeyi daha hızlı, daha kolay ve daha etkili hale getiriyor" dedi.

Şirketin yaptığı tasarım, daha verimli modelleme yapılmasına olanak sağlıyor. Gerçekten de söyledikleri gibi araştırmaları katbekat hızlandırmayı başarabilirler. Blueshift Memory, çipin gelişimine devam edebilmek için fon aradığını söyledi.