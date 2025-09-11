Yeni Bilecik İl Emniyet Müdürü kim oldu? Bilecik İl Emniyet Müdürü Gökalp Şener kimdir?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla Resmî Gazete'de yayımlanan karar doğrultusunda Emniyet Genel Müdürlüğü'nde geniş çaplı bir değişim yaşandı. Bu düzenleme kapsamında 37 ilin emniyet müdürü görevden alınarak yerlerine yeni isimler atanırken, 22 emniyet müdürü de merkez teşkilatında görevlendirildi.

YENİ BİLECİK İL EMNİYET MÜDÜRÜ KİM OLDU?



Yeni Bilecik İl Emniyet Müdürü Gökalp Şener oldu.

İşte karar:



BİLECİK İL EMNİYET MÜDÜRÜ GÖKALP ŞENER KİMDİR?

1973 Giresun doğumludur.

İlk ve orta öğrenimini Ankara'da tamamlamıştır.

1988 yılında Ankara Polis Koleji'ne girmiş, 1996 yılında Polis Akademisi'nden mezun olmuştur.

1996-2004 Trabzon,

2004-2008 Batman,

2008-2014 Kayseri,

2014-2015 Koruma Daire Başkanlığı,

2015-2021 Asayiş Daire Başkanlığı,

2021-2023 yılları arasında Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığında Polis Başmüfettişi olarak görev yapmış,

01.08.2023 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan 2023/355 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Ardahan İl

Emniyet Müdürlüğü görevine atanarak 10.08.2023 tarihinde görevine başlamıştır.

İyi derecede İngilizce bilen Sayın Müdürümüz evli ve 1 kız, 1 oğlan çocuk babasıdır.