Yeni Belediye Başkan Adayları Bugün Açıklanacak

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. MYK ve Parti Meclisi toplantılarının ardından belirlenen yeni belediye başkan adayları açıklanacak.

CHP'nin yerel seçimler için aday belirleme çalışmaları sürüyor. CHP MYK, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun başkanlığında toplandı. MYK'da belediye başkan adaylarının belirlenmesinin ardından saat 14.00'de Parti Meclisi toplanacak. Bugüne kadar gerçekleştirilen 7 PM toplantısında, aralarında 17 büyükşehirin de bulunduğu 836 belediye başkan adayını belirleyen CHP, bugün ise yeni belediye başkan adaylarını belirleyecek. Adayları belirlenemeyen İstanbul'da 5, İzmir'de ise 2 ilçe durumu ve tepkiler nedeniyle geri çekilen Şişli ile önceki PM'de reddedilen Silivri belediye başkan adayları toplantılarda ele alınacak. Ayrıca toplantılarda İstanbul'un Beyoğlu, Küçükçekmece ve Maltepe, Kadıköy adaylarının da belirlenmesi bekleniyor. CHP'de Ordu, Şanlıurfa ve Erzurum büyükşehir, Şırnak, Siirt ve Muş belediye başkan adaylarından bazıları da bugün belirlenecek. PM toplantısında tartışmalı ilçelerin belirlenmesinin ardından Kılıçdaroğlu'nun geri kalan ve tartışmalı olmayan belediye başkanı adaylarını doğrudan kendisinin belirlemesi için yetki alması bekleniyor.

(İHA)

Kaynak: İHA