Yeni Belçika Büyükelçisi Görkem Barış Tantekin kimdir? Görkem Barış Tantekin hayatı ve biyografisi!

Yeni Belçika Büyükelçisi Görkem Barış Tantekin kimdir? Görkem Barış Tantekin hayatı ve biyografisi!
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla gerçekleşen büyükelçi atamalarına ilişkin kararlar Resmî Gazete'de yayımlandı. 21 Haziran 2025 Resmi Gazete Atama Kararları ile Yeni Belçika Büyükelçisi ataması kararı yayınlandı. Karar sonrası Görkem Barış Tantekin kimdir, merak edildi. İşte, Görkem Barış Tantekin hayatı ve biyografisi.

Yeni Belçika Büyükelçisi Görkem Barış Tantekin oldu. 21 Haziran 2025 Resmi Gazete Atama Kararları ile açıklanan atama kararı sonrası Yeni Belçika Büyükelçisi Görkem Barış Tantekin kimdir, Görkem Barış Tantekin hayatı ve biyografisi merak edildi. İşte, detaylar…

YENİ BELÇİKA BÜYÜKELÇİSİ KİM OLDU?

Yeni Belçika Büyükelçisi Görkem Barış Tantekin oldu.

İşte karar:

Yeni Belçika Büyükelçisi Görkem Barış Tantekin kimdir? Görkem Barış Tantekin hayatı ve biyografisi!


YENİ BELÇİKA BÜYÜKELÇİSİ GÖRKEM BARIŞ TANTEKİN KİMDİR?

Büyükelçi Görkem Barış Tantekin 8 Temmuz 1974 tarihinde Ankara'da doğmuştur. Grenoble Üniversitesi (Fransa) Hukuk Fakültesi mezunudur.

Fransız Ulusal İdare Okulu ENA mezunu da olan (2004-2006) Büyükelçi Tantekin, son olarak Bakan Yardımcılığı Özel Müşaviri olarak görev yapmıştır.

Damla Ömür Tantekin'le evlidir ve bir kız çocuğu babasıdır. İngilizce ve Fransızca bilmektedir.

Büyükelçi Tantekin 1 Şubat 2023 tarihinde görevine başlamış ve güven mektubunu 6 Şubat'ta sunmuştur.

2021-2023: Bakan Yardımcılığı Özel Müşavirliği, Elçi-Genel Müdür Yardımcısı

2020-2021: Personel Genel Müdürlüğü, Daire Başkanı

2017-2020: Paris Başkonsolosluğu, Başkonsolos

2014-2017: İKAD Özlük İşleri ve Atamalar Şubesi, Daire Başkanı

2010-2014: Washington Büyükelçiliği, Başkatip, Büyükelçilik Müsteşarı

2007-2010: Cumhurbaşkanlığı Dışişleri Başdanışmanlığı, İkinci Katip, Başkatip

2004-2007: Paris Büyükelçiliği, Üçüncü Katip, İkinci Katip

2002-2004: Tunus Büyükelçiliği, Üçüncü Katip

2000-2002: Batı Avrupa Genel Müdür Yardımcılığı (AVGY), Aday Meslek Memuru, Ataşe

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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