Yeni bekçilerin eğitim süreci başladı
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Yeni bekçilerin eğitim süreci başladı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde ve civar ilçelerde göreve başlayacak yeni bekçilerin eğitim süreçleri başladı.

Yeni bekçilerin eğitim süreci başladı
16.06.2020 11:19 | Son Güncelleme: 16.06.2020 11:58

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde ve civar ilçelerde göreve başlayacak yeni bekçilerin eğitim süreçleri başladı.

İçişleri Bakanlığı tarafından göreve başlatılan yeni bekçiler eğitim sürecine dahi edildi. Bandırma, Gönen, Erdek, Manyas ve Marmara ilçelerinde görev yapacak 67 bekçi için rütbeli personel tarafından 1 hafta sürecek eğitime başlandı.

İnsan hakları, davranış ve iletişim teknikleri, silah kullanma yetkisi, zor kullanma, durdurma ve arama yetkileriyle ilgili olarak verilecek eğitimlerin ardından yeni bekçiler için hizmet içi eğitimler devam edecek. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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