Yeni Bayburt Devlet Hastanesi yaz sonunda hasta kabulüne başlayacak Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, kentte inşaatı devam eden 200 yataklı Yeni Bayburt Devlet Hastanesinde incelemelerde bulundu.

Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, kentte inşaatı devam eden 200 yataklı Yeni Bayburt Devlet Hastanesinde incelemelerde bulundu.

Vali Epcim, İl Sağlık Müdürü İlker Hancı ve Bayburt Devlet Hastanesi Başhekimi Turhan Şener'le yapımı süren yeni devlet hastanesini gezerek, yetkililerden bilgi aldı.

İncelemelerinin ardından açıklamalarda bulunan Epcim, çalışmalarda gelinen son noktanın memnuniyet verici olduğunu söyledi.

İnşaatın yüzde 95 oranında tamamlandığına işaret eden Vali Epcim, Bayburt'ta sağlık altyapısının çok daha güçlü ve modern bir yapıya bürüneceğini belirterek, şunları kaydetti:

"Yeni devlet hastanemiz 200 yataklı ve gerektiğinde kapasite artırımı yapılabilecek, uluslararası standartlarda 55 poliklinik, 7 ameliyathane ve 22 diyaliz ünitesi ile hizmet verecek ve inşallah yaz ayları sonunda hasta kabul etmeye başlayacak. Salgın sürecindeki zorluklara rağmen yeni devlet hastanesi inşaatına desteklerini esirgemeyen başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca'ya ve Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanımız Sayın Naci Ağbal'a ilimiz adına şükranlarımızı sunuyorum."

Vali Epcim, buradaki incelemelerinin ardından aynı bölgede yer alan Bayburt Botanik Bahçesini ziyaret etti. İşletme sahibi Onur Akbaş'tan çalışmalarına ilişkin bilgi alan Epcim, bol kazanç temennisinde bulundu.

Kaynak: AA