Yeni Battfield oyunu için tanıtım tarihi belli oldu!
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Yeni Battfield oyunu için tanıtım tarihi belli oldu!

Yeni Battfield oyunu için tanıtım tarihi belli oldu!
Haberler.com / Şimal Güdüm - Haberler | Gamegar

Battlefield resmi Twitter hesabı, yeni oyunun tanıtımı için net bir tarih duyurdu. Oyunun ilk fragmanı ne zaman yayınlanacak? Yeni Battfield oyunu ne zaman çıkacak?

Üçüncü şahıs nişancı türü serisi Battlefield, yeni oyunuyla sevenleriyle buluşmaya hazırlanıyor. Battlefield'ın yeni oyununun 6 Mayıs'ta duyurulacağına yönelik bazı iddialar bulunuyordu. Bunun hemen ardından ise oyunun ilk fragmanının bu hafta yayınlanacağı söylentileri ortaya çıktı. Ancak, 6 Mayıs'ı çoktan geride bıraktık ve bu iddiaların gerçeği yansıtmadığı söylenebilir.

BATTLEFIELD'IN YENİ OYUNU İÇİN HAZİRAN AYI İŞARET EDİLDİ

Battlefield resmi Twitter hesabı yaptığı açıklamaya göre, oyunun tanıtımı için net bir şekilde Haziran ayını işaret etti.

E3 2021 etkinliği 12-15 Haziran tarihleri arasında düzenlenecek. Katılımcı firmalar arasında henüz Electronic Arts yer almıyor. Electronic Arts son birkaç yılda olduğu gibi bu yıl da çok büyük ihtimalle E3 civarında kendi sunumu EA Play Live'ı gerçekleştirecek gibi görünüyor.

"BUGÜNE KADARKİ EN BÜYÜK EKİPLE ÇALIŞIYORUZ"

Geliştirici DICE tarafından belirtilene göre "Electronic Arts'ın dünya çapındaki geliştirme stüdyolarıyla birlikte konsol ve PC için bugüne kadarki en büyük ekiple Battlefield oyunu üzerinde çalışıyoruz. Criterion ve DICE LA'deki dostlarımızla birlikte ortak bir oyun vizyonuyla iş birliği yaparken, Gothenburg'daki ekibimiz oyunun teknolojisini bir üst seviyeye taşıyor. Hep birlikte 2021'in ilerleyen dönemlerinde dudak uçuklatacak bir deneyim hazırlıyoruz. Destansı ölçekte. Topyekün savaş. Çılgın, beklenmeyen anlar. Çığır açan yıkım. Her zamankinden daha fazla oyuncu ve daha büyük bir kaos ile devasa savaşlar."

Bu sonbaharda yeni nesil konsollar ve PC için çıkış yapacak.

Gündem Editörü - Şimal Güdüm
Şimal Güdüm
Gündem Editörü
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