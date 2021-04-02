Yeni Başlangıçlar Gençlik Merkezi yeniden hizmete başladı
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Yeni Başlangıçlar Gençlik Merkezi yeniden hizmete başladı

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Yeni Başlangıçlar Gençlik Merkezi yeniden hizmete başladı

Esenyurt Belediyesi Yeni Başlangıçlar Gençlik Merkezi, pandemi nedeniyle verilen aranın ardından yeniden hizmete başladı.

Esenyurt Belediyesi Yeni Başlangıçlar Gençlik Merkezi, pandemi nedeniyle verilen aranın ardından yeniden hizmete başladı.

Esenyurt Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü bünyesindeki Yeni Başlangıçlar Gençlik Merkezi, pandemi nedeniyle verdiği 1 yıllık aranın ardından faaliyetlerine başladı. Bağımlılıkla mücadele için açılan merkez, hastaların tedavi edilmesi, rehabilitasyonu ve topluma yeniden kazandırılmaları için çalışmalar yürütüyor. Grup tedavisi ve bireysel tedavi sürecinde hastaların sosyal, kültürel, sportif etkinliklere katılımı da sağlanıyor. Merkezde açılan; takı tasarımı, resim, folklor gibi atölyeler ile hastaların, yeni beceriler kazanmaları, kendilerini daha iyi ifade edebilmeleri destekleniyor.

"Birçok hastamızı toplumsal hayata kazandırdık"

Bağımlılıkla mücadelede hiçbir zaman geç kalınmadığını söyleyen Esenyurt Belediyesi Klinik Psikoloğu Cem Hocaoğlu, tüm hastaları tedavi için merkeze beklediklerini belirtti. Hocaoğlu, "Merkezde, 6 yıldır ihtiyaç duyan vatandaşlarımıza hizmet vermekteyiz. Bu süre içerisinde, birçok hastamızı toplumsal hayata kazandırdık. Hizmetimize pandemi dolayısıyla 1 yıllık ara vermek zorunda kalmıştık, şimdi yeniden hizmet vermeye başladık. Hasta bize ilk geldiğinde hem hastanın hem de ailesinin hikayesini dinliyoruz. Ardından hastanın, fiziksel olarak maddeden arınmasını sağlamamız için detoks sürecimiz oluyor. Bizler, arınma aşamasında da onlara yardımcı oluyoruz. Bu aşamayı tamamlayan hastalarımızla rehabilitasyon aşamasına geçiyoruz. Hastalar, burada maddeden nasıl uzak kalabilecekleri ve hayatlarını idame ettirme açısından nasıl bir yol izleyecekleri konusunda önemli bilgiler elde ediyor. Bizler de tedavi süreci tamamlandıktan sonra hastalarımızı yalnız bırakmayarak takibini yapıyoruz" dedi.

"Erken tedavi önemli"

Tedavinin verimliliği ve önemi açısından maddenin başlangıç evresinde hastaya ulaşmanın önemli olduğunu ifade eden Hocaoğlu şöyle devam etti, "Bağımlılık dediğimiz şey bir beyin hastalığı. Beyin hastalığı olması dolayısıyla tedavinin, yaş ve cinsiyet fark etmeksizin ömür boyu sürmesi gerekiyor. Hastalarımızla ne kadar küçük yaşta tedaviye başlarsak, bizim için hastaya ulaşmamız ve tedaviden verim almamız açısından o kadar iyi. Hastanın erken tedaviye başlaması, eğitim faaliyetlerine devam etmesi ve sosyal hayatı kaçırmamasının yanı sıra adli suçların azalmasına da fayda sağlıyor." - İSTANBUL

Yeni Başlangıçlar Gençlik Merkezi yeniden hizmete başladı
Yeni Başlangıçlar Gençlik Merkezi yeniden hizmete başladı
Yeni Başlangıçlar Gençlik Merkezi yeniden hizmete başladı
Yeni Başlangıçlar Gençlik Merkezi yeniden hizmete başladı
Yeni Başlangıçlar Gençlik Merkezi yeniden hizmete başladı
Yeni Başlangıçlar Gençlik Merkezi yeniden hizmete başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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